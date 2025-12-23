В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»

В Самарском Дворце ветеранов презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов» — издания, сохраняющего память о выдающихся людях старшего поколения.

В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, оно носит название «Наша гордость, наша сила» и посвящено патриотам разных эпох: тем, кто сражался на полях Великой Отечественной войны и ковал Победу в тылу, и тем, кто восстанавливал страну в послевоенные годы.

В раздел «Добрый свет издалека» включено 12 историй, написанных родными и близкими об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла; раздел «Ровесники Победы» посвящен судьбам тех, кто родился в 1945 году — в год Великой Победы. Особый раздел «На защите Отечества» включает очерки об участниках специальной военной операции.

Издание «Ветеранская книга рекордов – 2025» по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.

Фото: пресс-служба администрации Самары