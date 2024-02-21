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«ФлагманВет» приглашает в поход по горам вместе с хаски, живущими в реабилитационном центре

21 февраля 2024 15:35
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Участники Хаски Трипа в компании дружелюбных собак поднимутся на Лысую гору, Барсук и Полку.

Очередной поход с собаками северных пород, живущими в реабилитационном центре «ФлагманВет», состоится 24 февраля. Соорганизатор мероприятия, клуб активного отдыха «Координаты. Самара» подготовил маршрут по Сокольим горам.

Участники Хаски Трипа в компании дружелюбных собак поднимутся на Лысую гору, Барсук и Полку. На маршруте предусмотрены остановки для отдыха, фотографирования и обмена впечатлениями, а в завершении ждет традиционный костер.

Хаски Трип 7.0 будет отличаться красотой пейзажей и интересным рельефом. По этому маршруту поход уже проходил год назад. Это был второй и самый многочисленный Хаски Трип: в нем приняли участие около ста человек.  

Прогулка рассчитана на три-четыре часа, сложность маршрута оценивается как невысокая, можно приходить вместе с детьми от шести лет. Для участия нужно зарегистрироваться в соцсетях организаторов.

Хаски Трип – это благотворительный поход, который проводится в Самаре с декабря 2022 года. Главная цель проекта – заявить о том, что животным, особенно бездомным, нужна помощь. Для свободолюбивых и активных хаски очень важна прогулка, ведь в условиях приюта часто гулять им не удается. Не менее важно в их социализации общение с человеком.

Для людей участие в походе – возможность не только активно и интересно провести время, но и оценить себя в роли потенциальных хозяев собак, познакомиться с ними поближе, чтобы в последующем, возможно, забрать кого-то домой. Почти все собаки, участвовавшие в походах в 2023 году, уже обрели хозяев. Сейчас в реабилитационном центре «ФлагманВет» живет больше 20 хаски: как только одних забирают домой, в центр поступают новые, найденные на улицах собаки этой породы, сообщает пресс-служба «ФлагманВет».

 

Фото предоставлено пресс-службой «ФлагманВет»

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