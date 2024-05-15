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Физиолог назвал продукты улучшающие сон 

15 мая 2024 21:12
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Существуют целый ряд продуктов, способных улучшить качество сна. Это продукты, богатые веществами, из которых синтезируется мелатонин.

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин 14 мая рассказал «Известиям», какие продукты улучшают сон.

«Полноценный сон является неотъемлемой физиологической составляющей нормального функционирования человеческого организма. Существуют целый ряд продуктов, способных улучшить качество сна. Это продукты, богатые веществами, из которых синтезируется мелатонин — основной гормон — инициатор сна, который обеспечивает замедленное функционирование большинства органов во время сна. Среди этих продуктов — вишня или вишневый сок, молочные продукты (молоко, кефир, йогурты), их надо употребить за два часа до сна. В молочных продуктах также содержится кальций, необходимый для работы мышцы сердца и проведения нервного импульса. Полезны блюда на основе тыквы. Они содержат магний, который предотвращает возбуждение нервных клеток. В помидорах содержится ликопин, который влияет на сокращение продолжительности сна без потери качества», — сказал он.

Влияет на хороший крепкий сон рациональный режим приема пищи: есть нужно через каждые три-четыре часа. При этом необходимо учитывать, что переваривание пищи в среднем длится три-четыре часа. Если время вашего засыпания 22:00, то ужинать необходимо не позднее 18:00–19:00 часов, сообщил Созыкин.

«Крайне нежелательно ложиться спать с ощущением голода. Испытывая углеводное голодание, нейроны посылают сигналы, что им срочно необходимо «топливо», а нейроэндокринные клетки в ответ прекращают синтез мелатонина. Очень плохо, когда полноценный сон прерывается: это сбивает смену фаз сна, нарушает циркадианный ритм человека. Чтобы этого не происходило, между последним приемом пищи и завтраком должно проходить 12 часов (ужин за четыре часа до сна и сон восемь часов). Фазы будут динамично сменять одна другую, и человек проснется с ощущением, что хорошо выспался», — сказал он.

Из витаминов, обеспечивающих высокое качество сна, на первом месте витамины группы В, особенно В6, который содержится в морских рыбах. Кроме того, на составляющие сна благотворно влияют витамины Д3, С, Е, фолиевая кислота. Употреблять их рекомендуется согласно возрастным нормам, заключил физиолог.

 

Фото:   freepik.com

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