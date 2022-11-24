Фитнес-тренер Ксения Шульга предупредила о негативных последствиях раздельного питания

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Раздельное питание, которого придерживаются многие люди с целью снизить вес, может привести к недостатку важных витаминов в организме. Об этом рассказала 24 ноября эксперт по питанию, фитнес-тренер, руководитель подразделения наставников фитнес-школы Evotren, эксперт-преподаватель сети X-Fit Ксения Шульга, пишут "Известия".

Она рассказала, что практика соблюдения определенной комбинации продуктов зародилась еще в начале прошлого века. Эксперт пояснила, что в те времена эта методика в силу времени опиралась не на исследования и научный подход, а на интуицию и личный опыт.

Ученые наших дней после проведения ряда исследований пришли к выводу, что разницы в потере веса при обычной диете и при раздельном питании нет, но есть в другом. При раздельном питании человеку приходится отказываться от ряда полезных для организма продуктов просто из-за того, что у него не получается подобрать для них «пару». А это становится следствием возникновения дефицита важных витаминов.

«И если фанатично соблюдать раздельное питание, последствия могут быть крайне губительными», — рассказала фитнес-тренер «Газете.Ru».

Шульга добавила, что сбалансированное питание, дополненное двигательной активностью и достаточными периодами отдыха, является самым безопасным способом коррекции веса.

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