«Финансовый ликбез»: в СОУНБ состоится лекция «Финансовое мошенничество. Защитите себя и свою семью»

99

31 января в 17:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а, 1 этаж) состоится лекция в рамках проекта «Финансовый ликбез» – «Финансовое мошенничество. Защитите себя и свою семью».

Спикер: Павел Юрьевич Ледодаев, начальник административного отдела Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Проект «Финансовый ликбез» позволяет людям любого возраста бесплатно повысить свою грамотность в этой сфере, получая актуальную и качественную информацию от экспертов высокого уровня.

На лекции вы узнаете:

- Как именно вас могут обмануть:

а) мошенничество с банковскими картами;

б) кибермошенничество;

в) финансовые пирамиды;

г) мошенничество на финансовых рынках.

- Как распознать злоумышленника и не попасться на его уловки.

- Что делать, если вас обманули.

Вход по предварительной записи в группе: https://vk.com/centr_chteniya, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ