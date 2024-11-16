Финансовый консультант дала советы по осознанному и выгодному шопингу во время распродаж

100

Сезонные распродажи привлекают множество покупателей возможностью приобрести товары по сниженным ценам. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева поделилась в беседе с «Известиями» 16 ноября советами, как сделать шопинг осознанным, выгодным и максимально эффективным.

«Прежде чем отправляться на сезонные распродажи, подумайте о том, что именно вам нужно. Четкий список поможет избежать спонтанных приобретений, которые часто оказываются ненужными. Записывайте конкретные позиции — продукты, одежда, электроника и так далее. Такой подход поможет сосредоточиться на приоритетах и не потратить деньги на вещи, которые просто привлекли быстро ваше внимание», — объяснила она.

По ее словам, важно заранее определить сумму, которую вы готовы потратить, чтобы контролировать свои расходы. Кроме того, стоит использовать кешбэк-сервисы, программы лояльности или карты с возвратом части потраченных средств. Эти инструменты позволят вернуть определенный процент от покупок, что очень выгодно при крупных приобретениях. Даже если скидка уже значительная, дополнительный кешбэк сделает покупку еще более выгодной.

«Прежде чем отправляться в магазин, изучите скидки и акции заранее. Проверьте сайты, мобильные приложения и подписки на рассылки ваших любимых брендов, чтобы быть в курсе самых выгодных предложений. Сравнивайте цены на различных платформах, чтобы знать, где можно купить товары выгоднее», — уточнила Матвеева.

Она отметила, перед покупкой важно задать себе вопрос о том, действительно ли это нужно. Например, если это продукты, подумайте, как вы приготовите их,и насколько долго они хранятся. Тщательно анализируйте, насколько приобретение будет вам полезно и как оно впишется в вашу повседневную жизнь или рацион.

«Также перед покупкой можно провести «тест времени» — дайте себе день или два на размышление. Если по прошествии этой паузы вы всё еще уверены, что вещь вам нужна, значит, приобретение будет осознанным. Такой подход поможет избежать импульсивных решений и минимизировать риск того, что новые покупки будут пылиться в шкафу или занимать место без дела», — посоветовала эксперт.

Фото: freepik.com