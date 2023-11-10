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Ребятам предстоит в командах решить набор инженерных задач по выбранному им технологическому направлению — сфере.
Финалы Национальной технологической олимпиады Junior для школьников 5–7 классов пройдут в Самарской области
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Финалы Национальной технологической олимпиады Junior для школьников 5–7 классов пройдут в Самарской области

10 ноября 2023 19:45
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Ребятам предстоит в командах решить набор инженерных задач по выбранному им технологическому направлению — сфере.

С 13 по 18 ноября в Самарской области состоятся финалы Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior для школьников 5–7 классов. В 2023 году Самарская область впервые проводит финалы командной инженерной олимпиады.

НТО Junior является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с АНО «Россия – страна возможностей», и при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ).

Принять участие в итоговых состязаниях НТО Junior в Самарской области приглашены 27 школьников из Жигулевска, Новокуйбышевска, Самары, Тольятти и с. Кинель-Черкассы, которые успешно прошли отборочный этап олимпиады. Ребятам предстоит в командах решить набор инженерных задач по выбранному им технологическому направлению — сфере.

13 ноября состоятся соревнования сферы «Технологии и среда обитания», посвященной технологиям озеленения мегаполисов. Финалистам в командах предстоит создать проект сити-фермы, решив ряд заданий по программированию умной теплицы и робота-доставщика и анализу метеоданных. Финал пройдет в центре технического творчества детей «НОВАпарк» (Новокуйбышевск).

14 ноября на финале сферы «Технологии и искусственный интеллект» участники разработают виртуального секретаря для школьников. Задача такого секретаря — помогать ученику школы в планировании дня, давать рекомендации, когда нужно сделать выбор, напоминать об отложенных делах. А еще он должен понимать естественный язык сообщений пользователя. Финал состоится в детском технопарке «Кванториум»  (Тольятти).

15 ноября финалисты сферы «Технологии и виртуальная реальность» займутся поиском ошибок в виртуальной метавселенной. Им предстоит выявить неполадки в работе приложений виртуальной реальности, найти причину и скорректировать исходный код. Финал пройдет в детском технопарке «Кванториум» (Тольятти).

16 ноября пройдет финал сферы «Технологии и роботы». Команды участников должны будут решить задачи, которые помогут сделать высокотехнологичное сельское хозяйство более эффективным. Для этого финалисты используют виртуальных агроботов — роботов, помогающих посадить, сохранить и собрать урожай. Финалистов примет центр технического творчества детей «НОВАпарк» (Новокуйбышевск)

17 ноября на финале сферы «Технологии и компьютерные игры» финалисты в командах должны будут подвести итоги бета-тестирования игрового проекта. Их ждут задачи на моделирование и программирование, а также работа с проектной документацией. Финал состоится в центре технического творчества детей «НОВАпарк» (Новокуйбышевск)

18 ноября серию финалов завершит сфера «Технологии и космос», где финалистов ожидает удаленная космическая миссия: им предстоит запрограммировать ровер, который должен обнаружить на другой планете капсулу с образцами и доставить ее на спутник для исследования содержимого. Соревнования принимает детский технопарк «Кванториум» (Тольятти), сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

 

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»

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