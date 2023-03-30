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Правительство Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области совместно с СГОО «Самарская городская лига КВН» организуют и проводят игры «Системы юниор лиг КВН Самарской области» сезона 2022-2023 года. Система юниор лиг КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.

К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.

Финал самарского дивизиона системы юниор лиг КВН

Дата: 31 марта.

Начало: 17-00.

Место проведения: КРЦ «Звезда», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Г.

Играют:

«Ильинка» Школа № 12 г.о. Самара

«Пурумпумпум» Школа 155 г.о. Самара

«Перспективочка» «Гимназия Перспектива» г.о. Самара

«Пятница 13» Школа № 13 г.о.Самара

«YesToday» «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)»

«New people» Школа 68 г.о. Самара

Ведущий игр: Чемпион МС КВН в составе команды КВН «СОК» Леонид Копичай.