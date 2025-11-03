Я нашел ошибку
Главные новости:
В поисках задействовали трех водолазов.
В Жигулевске в Волге утонул дайвер
С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября.
В Промышленном районе Самары ограничат передвижение на велосипедах и СИМ 
Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет.
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Во время сессии обсудят уже наработанный опыт и перспективы взаимодействия в деле нравственного и патриотического воспитания российских спортсменов.
«Россия – спортивная держава»: в Самаре обсудят взаимодействие религиозных организаций со спортивными обществами
Их выступления, наполненные энергией и народной музыкой, заряжают гостей хорошим настроением!
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Министр здравоохранения региона Андрей Орлов ознакомились с работой обновленного отделения.
В областной больнице им. В.Д. Середавина отремонтировали реанимацию новорожденных
Для гостей праздника в Струковском саду будет организовано 23 тематических площадки.
Фестиваль традиций «Русский характер» пройдет 4 ноября в Струковском саду
Также проводится регистрация болельщиков: доступ на площадь Куйбышева утром 5 ноября - только по специальным браслетам. 
В ТЦ "Гудок" проходит выдача стартовых пакетов на забег «Чистый спорт»
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
Фестиваль традиций «Русский характер» пройдет 4 ноября в Струковском саду

3 ноября 2025 16:31
Для гостей праздника в Струковском саду будет организовано 23 тематических площадки.

Фестиваль традиций «Русский характер» пройдет 4 ноября с 11.00 до 18.00 в Струковском саду (Самара, ул. Красноармейская, 2а).  6+

С 11.00 до 16.00 для гостей праздника в Струковском саду будет организовано 23 тематических площадки, где будут представлены:

русская кухня,

история русского оружия,

литература, поэзия, фольклор,

спортивные достижения,

творческие и музыкальные выступления.

На площадке «Великое русское слово» актеры театра «Мастерская» будут читать произведения классиков. Здесь же будет работать «открытый микрофон», где смогут выступить начинающие поэты и авторы Самарской области. В 11.00 для маленьких гостей пройдет музыкальная сказка «По щучьему велению», а в 14.00 состоится читка пьесы Артема Малахова «Фуга ля минор», посвященной бойцам в зоне СВО.

В 15.00 все желающие смогут принять участие в массовом кулинарном мастер-классе по приготовления русского пряника в печи.

Площадки «Русская душа: песни подвига и воли» и фольклорная лаборатория «Раздолье песенное» порадуют яркой концертной программой с участием творческих коллективов: «Волжские казаки», ансамбль «Автоклуб», хор «Золотая лира», «Славица», «Вереск», «Традиция» и другие.

На тактико-историческом полигоне «Слава русского оружия» гости смогут прикоснуться к истории от Древней Руси до наших дней: примерить доспехи, поучаствовать в потешных турнирах, ознакомиться с выставкой артефактов Великой Отечественной войны и современными образцами вооружения. Важной частью станет волонтерская акция по совместному плетению маскировочных сетей, а также площадка «Казачий круг» с выставкой атрибутики и мастер-классами.

На площадке фестиваля будет работать мобильный пункт отбора на службу по контракту «Выбор сильных».

На площадке «Национальная палитра», организованной Домом дружбы народов, будет представлено культурное многообразие Самарской области через выставки музыкальных инструментов, головных уборов и кукол в национальных костюмах. На «Поляне ремесел и забав» мастера проведут интерактивные мастер-классы по ткачеству, плетению из лозы, валянию из шерсти и созданию народной куклы. Гости также смогут посетить «походную кузню» и попробовать силы в старинных настольных играх. Ярмарка «Самарский торжок» предложит изделия ручной работы от местных ремесленников.

Площадка «Вкусы разных эпох» согреет и порадует разнообразием.  Гостей фестиваля ждёт настоящее гастрономическое путешествие: пять тематических зон, каждая из которых воссоздаёт атмосферу исторической эпохи и предлагает попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам. Томлённые в чугунных горшках в настоящей русской печи щи и пышные пирожки с традиционными начинками, душистый крымский чай из самоваров на дровах, хрустящие сушки и натуральный мёд, традиционная «солдатская» каша с тушенкой, пельмени и вареники — будет интересно и вкусно!

