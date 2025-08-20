Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»

184

В пятницу, 22 августа, в День Государственного Флага Российской Федерации, Самара примет Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Жители и гости города соберутся на площади Куйбышева, чтобы почувствовать единство и гордость за победы своего народа. В программе концерт с участием популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша». Также участников мероприятия всех возрастов ждут насыщенная спортивная и культурная программа. Дети смогут поделиться желаниями и планами на будущее в интерактивной зоне «Мечтай в России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.

Масштабный Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» пройдет через 15 городов в пяти федеральных округах страны. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне главные темы программы — гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей. Стартовал Фестиваль 5 августа в Орле, затем его подхватили Ярославль, Биробиджан и другие города. Самара примет патриотическую эстафету у Чебоксар и передаст Кемерову и Пскову.

Фестиваль в Самаре на площади Куйбышева начнется в 16:00 и объединит активную молодежь, родителей с детьми, людей старшего возраста. Вход свободный.

Кульминацией программы станет концерт, где выступит популярная певица и телеведущая Юлианна Караулова, финалистка «Фабрики звёзд-5», бессменный резидент всех топовых музыкальных фестивалей страны. Также на сцену выйдет группа PIZZA, чьи искренние песни транслируют добро, человечность и любовь к жизни. Для самарцев выступит боевая музыкальная группа «Катюша», которая начала концертную деятельность с выступлений перед российскими бойцами в зоне СВО, как амбассадор Народного фронта активно выступает в госпиталях и санаториях для военнослужащих, постоянно участвует в концертах «Культура в помощь Донбассу», а также занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи, медикаментов, средств РЭБ.

Порадуют зрителей и региональные артисты: студия танца Аллы Духовой TODES Самара, народный ансамбль эстрадного танца «Акварели», вокальный квартет «Инканто», музыкально-хореографический театр «Искорки», театр народной песни «Добро», дуэт Антон Рубан и Александра Байдачная, танцевальный проект «Новые лица», Музыкальный центр «Автоклуб».

Много интересного будет происходить в спортивной зоне Фестиваля «Русское лето. ZaРоссию», организованной Международным богатырским движением «Сильнейшая нация мира». Современные богатыри России продемонстрируют свои поразительные силовые способности и предложат зрителям тоже принять участие в состязаниях.

Для детей будет создана интерактивная зона «Мечтай в России», где все желающие смогут заняться творчеством и проявить свои таланты в увлекательных играх. Также ребятам представится возможность поделиться мечтами о том, какой они хотят видеть Россию в будущем, кем желают стать в родной стране. Специально для этого будет размещен баннер, где можно написать о своих мечтах и почитать, к чему стремится юное поколение.

На фестивале «Русское лето. Za Россию» Народный фронт представит выставку фоторабот Олега Ракшина – участника СВО, старшины отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. На площади Куйбышева жители города смогут увидеть серию снимков «Хроника войны» – репортажные кадры из зоны проведения специальной военной операции, а также портретную серию «Лица армии», где запечатлены бойцы Александрийской бригады «Черные гусары». Также на площадке Народного фронта все желающие смогут принять участие в акции «Письмо солдату» – записать видео со словами поддержки для бойцов СВО.

Также будет работать площадка Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и пространство «Молодежь.Сила.Отечество», где будет возможность собрать и разобрать автомат, потренироваться в стрельбе в лазерном тире, примерить современную экипировку ВС РФ, попрактиковаться в управлении БПЛА на мобильном симуляторе и увидеть фотовыставку «Выбор молодёжи: Отечество, служение, честь».

Масштабный Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» проходит в этом году с 5 августа по 6 сентября, он охватит пять федеральных округов страны: Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский и Дальневосточный. Среди 15 городов-участников Орёл, Ярославль, Биробиджан, Прокопьевск, Петропавловск-Камчатский, Чебоксары, Кемерово, Псков и другие. Партнерами Фестиваля выступают Народный фронт, фонд «Всё для Победы!», Шоу от Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» и студия танца Аллы Духовой TODES Самара. Информационный партнер Фестиваля — радиостанция «Гордость».

Фото: департамент информационной политики СО