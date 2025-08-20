Я нашел ошибку
Главные новости:
Приговор вступил в законную силу.
Самарский областной суд оправдал бывшего замминистра транспорта
Космическая лаборатория "Бион-М" №2 успешно выведена в космос.
Самарский университет; потомки семян-космонавтов и полупроводниковый "спецназ" отправились в космос
Фестиваль в Самаре на площади Куйбышева начнется в 16:00 и объединит активную молодежь, родителей с детьми, людей старшего возраста.
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Руководители и подопечные приюта выразили огромную благодарность всем, кто не остался в стороне.
Помощь для лучших друзей: самарцы помогли зооприюту из Тольятти
Пострадавшего водителя осмотрели прибывшие на место ДТП медики.
Сегодня в Елховке молодой человек за рулем авто Lada Kalina врезался в световую опору
Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован.
Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»"  грузовик Mercedes-Benz Actros врезался  в припаркованный а/м Kia Rio
Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.35
-0.08
EUR 93.56
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»

20 августа 2025 20:03
184
Фестиваль в Самаре на площади Куйбышева начнется в 16:00 и объединит активную молодежь, родителей с детьми, людей старшего возраста.

В пятницу, 22 августа, в День Государственного Флага Российской Федерации, Самара примет Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Жители и гости города соберутся на площади Куйбышева, чтобы почувствовать единство и гордость за победы своего народа. В программе концерт с участием популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша». Также участников мероприятия всех возрастов ждут насыщенная спортивная и культурная программа. Дети смогут поделиться желаниями и планами на будущее в интерактивной зоне «Мечтай в России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.

Масштабный Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» пройдет через 15 городов в пяти федеральных округах страны. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне главные темы программы — гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей. Стартовал Фестиваль 5 августа в Орле, затем его подхватили Ярославль, Биробиджан и другие города. Самара примет патриотическую эстафету у Чебоксар и передаст Кемерову и Пскову. 

Фестиваль в Самаре на площади Куйбышева начнется в 16:00 и объединит активную молодежь, родителей с детьми, людей старшего возраста. Вход свободный.

Кульминацией программы станет концерт, где выступит популярная певица и телеведущая Юлианна Караулова, финалистка «Фабрики звёзд-5», бессменный резидент всех топовых музыкальных фестивалей страны. Также на сцену выйдет группа PIZZA, чьи искренние песни транслируют добро, человечность и любовь к жизни. Для самарцев выступит боевая музыкальная группа «Катюша», которая начала концертную деятельность с выступлений перед российскими бойцами в зоне СВО, как амбассадор Народного фронта активно выступает в госпиталях и санаториях для военнослужащих, постоянно участвует в концертах «Культура в помощь Донбассу», а также занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи, медикаментов, средств РЭБ.

Порадуют зрителей и региональные артисты: студия танца Аллы Духовой TODES Самара, народный ансамбль эстрадного танца «Акварели», вокальный квартет «Инканто», музыкально-хореографический театр «Искорки», театр народной песни «Добро», дуэт Антон Рубан и Александра Байдачная, танцевальный проект «Новые лица», Музыкальный центр «Автоклуб».

Много интересного будет происходить в спортивной зоне Фестиваля «Русское лето. ZaРоссию», организованной Международным богатырским движением «Сильнейшая нация мира». Современные богатыри России продемонстрируют свои поразительные силовые способности и предложат зрителям тоже принять участие в состязаниях. 

Для детей будет создана интерактивная зона «Мечтай в России», где все желающие смогут заняться творчеством и проявить свои таланты в увлекательных играх. Также ребятам представится возможность поделиться мечтами о том, какой они хотят видеть Россию в будущем, кем желают стать в родной стране. Специально для этого будет размещен баннер, где можно написать о своих мечтах и почитать, к чему стремится юное поколение.

На фестивале «Русское лето. Za Россию» Народный фронт представит выставку фоторабот Олега Ракшина – участника СВО, старшины отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. На площади Куйбышева жители города смогут увидеть серию снимков «Хроника войны» – репортажные кадры из зоны проведения специальной военной операции, а также портретную серию «Лица армии», где запечатлены бойцы Александрийской бригады «Черные гусары».  Также на площадке Народного фронта все желающие смогут принять участие в акции «Письмо солдату» – записать видео со словами поддержки для бойцов СВО.

Также будет работать площадка Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и пространство «Молодежь.Сила.Отечество», где будет возможность собрать и разобрать автомат, потренироваться в стрельбе в лазерном тире, примерить современную экипировку ВС РФ, попрактиковаться в управлении БПЛА на мобильном симуляторе и увидеть фотовыставку «Выбор молодёжи: Отечество, служение, честь». 

Масштабный Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» проходит в этом году с 5 августа по 6 сентября, он охватит пять федеральных округов страны: Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский и Дальневосточный. Среди 15 городов-участников Орёл, Ярославль, Биробиджан, Прокопьевск, Петропавловск-Камчатский, Чебоксары, Кемерово, Псков и другие. Партнерами Фестиваля выступают Народный фронт, фонд «Всё для Победы!», Шоу от Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» и студия танца Аллы Духовой TODES Самара. Информационный партнер Фестиваля — радиостанция «Гордость».

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
20 августа 2025, 18:45
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта. Спорт
159
Наши спортсмены - ветераны СВО - выступят во всех шести дисциплинах Кубка.
19 августа 2025, 12:14
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
Наши спортсмены - ветераны СВО - выступят во всех шести дисциплинах Кубка. Общество
424
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».
16 августа 2025, 19:38
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским». Спорт
947
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
576
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
569
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
929
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
724
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
817
Весь список