Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.35
-0.08
EUR 93.56
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов

20 августа 2025 14:29
54
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.

В Самаре, на территории Струковского сада, прошел X фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». В этом году он объединил более 45 творческих коллективов и состоялся при поддержке Правительства Самарской области и администрации Самары. 

В этом году в фестивале приняли участие коллективы из Самары, Москвы, Ростова-на-Дону, Альметьевска, Санкт-Петербурга, Казани. Также были представлены творческие мастер-классы, где гости фестиваля своими руками изготовили значки и зонтики для карнавального шествия, ставшего одновременно открытием фестиваля.

«Наш фестиваль несколько раз был отмечен Международной премией в области событийного туризма «Russian Event Awards»: в 2013 году он был признан лучшим проектом в области культуры в России, в 2015 году получил Гран-при как лучший проект для молодёжи, а в 2023 году стал лауреатом 2-й степени окружного этапа в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». Во многом это все благодаря нашим замечательным участникам, их активности, креативу и искреннему желанию снова и снова возвращаться в Самару, - рассказала программный директор фестиваля «Пластилиновый дождь» Анастасия Захарова.

В конце каждого дня фестиваля зрители и участники могли посмотреть спектакль-сказку «Заповедная» по мотивам легенд Жигулевских гор, созданную при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Отметим, что фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году. Идейным вдохновителем и действующим организатором фестиваля стал одноимённый самарский уличный театр, работающий в жанрах уличного искусства, пантомимы и клоунады более 30 лет.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
20 августа 2025, 13:59
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи. Здравоохранение
27
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
20 августа 2025, 13:45
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра... Культура
39
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
20 августа 2025, 13:37
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки. Общество
85
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
538
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
540
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
905
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
703
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
798
Весь список