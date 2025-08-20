Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов

54

В Самаре, на территории Струковского сада, прошел X фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». В этом году он объединил более 45 творческих коллективов и состоялся при поддержке Правительства Самарской области и администрации Самары.



В этом году в фестивале приняли участие коллективы из Самары, Москвы, Ростова-на-Дону, Альметьевска, Санкт-Петербурга, Казани. Также были представлены творческие мастер-классы, где гости фестиваля своими руками изготовили значки и зонтики для карнавального шествия, ставшего одновременно открытием фестиваля.



«Наш фестиваль несколько раз был отмечен Международной премией в области событийного туризма «Russian Event Awards»: в 2013 году он был признан лучшим проектом в области культуры в России, в 2015 году получил Гран-при как лучший проект для молодёжи, а в 2023 году стал лауреатом 2-й степени окружного этапа в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». Во многом это все благодаря нашим замечательным участникам, их активности, креативу и искреннему желанию снова и снова возвращаться в Самару, - рассказала программный директор фестиваля «Пластилиновый дождь» Анастасия Захарова.



В конце каждого дня фестиваля зрители и участники могли посмотреть спектакль-сказку «Заповедная» по мотивам легенд Жигулевских гор, созданную при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Отметим, что фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году. Идейным вдохновителем и действующим организатором фестиваля стал одноимённый самарский уличный театр, работающий в жанрах уличного искусства, пантомимы и клоунады более 30 лет.

Фото: администрация Самары