Фельдшер скорой медицинской помощи дала советы по первой помощи при обморожении

Фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева рассказала, что делать при обморожении, пишут "Известия".

В беседе с агентством RuNews24.Ru специалист отметила, что в первую очередь пострадавшего нужно перенести в теплое помещение, чтобы остановить дальнейшее охлаждение. Медик подчеркнула, что растирать обмороженные участки, тем более спиртом или масляными средствами, нельзя — это повреждает ткани. Пораженные места следует лишь аккуратно укутать теплой тканью.

Согревать кожу нужно медленно и бережно: не использовать огонь, горячие предметы и другие резкие методы. Если уже появились волдыри, трогать кожу тем более запрещено.

По словам фельдшера, важно измерить температуру тела — это покажет, есть ли общее переохлаждение. Характер волдырей помогает понять степень обморожения. При любых сомнениях или тяжелых признаках лучше сразу обратиться в травмпункт или вызвать «скорую» — чем раньше начнется лечение, тем лучше прогноз, пишет Региональное информационное агентство Московской области РИАМО.

Фото: freepik.com