На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами - участниками программы стажировок в облправительстве
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.
В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Федеральный проект «Потрогай грузовик» проведут в Самаре

29 августа 2025 12:57
30 августа в Самаре состоится семейный праздник «Потрогай грузовик»!

Гости мероприятия смогут не только увидеть образцы специальной техники, но и почувствовать себя в роли их водителей.

30 августа с 13:00 до 17:00 на открытой парковке торгового центра МЕГА пройдет семейный праздник «Потрогай грузовик».

Это большая выставка специального автотранспорта: на площадке будет представлена техника различных служб и направлений — автобус, погрузчики, патрульный автомобиль, молоковоз и многие другие. 

Юные гости смогут не только сфотографироваться, но и забраться в кабину, подержаться за руль и нажать на настоящие кнопки. Дополнительно гостей ждут сценическая программа с выступлениями творческих коллективов, конкурсы и розыгрыши призов, детская зона с аниматорами, а также маркет изделий.

Вход бесплатный по регистрации https://mega.ru/events/cef3c6b6-b9b0-48f6-bc25-0a1819720723/samara/

Несовершеннолетние приходят в сопровождении родителей.

Состав экспозиции и подробности программы могут меняться.

0+

