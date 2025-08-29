Федеральный проект «Потрогай грузовик» проведут в Самаре

107

30 августа в Самаре состоится семейный праздник «Потрогай грузовик»!

Гости мероприятия смогут не только увидеть образцы специальной техники, но и почувствовать себя в роли их водителей.

30 августа с 13:00 до 17:00 на открытой парковке торгового центра МЕГА пройдет семейный праздник «Потрогай грузовик».

Это большая выставка специального автотранспорта: на площадке будет представлена техника различных служб и направлений — автобус, погрузчики, патрульный автомобиль, молоковоз и многие другие.

Юные гости смогут не только сфотографироваться, но и забраться в кабину, подержаться за руль и нажать на настоящие кнопки. Дополнительно гостей ждут сценическая программа с выступлениями творческих коллективов, конкурсы и розыгрыши призов, детская зона с аниматорами, а также маркет изделий.

Вход бесплатный по регистрации https://mega.ru/events/cef3c6b6-b9b0-48f6-bc25-0a1819720723/samara/

Несовершеннолетние приходят в сопровождении родителей.

Состав экспозиции и подробности программы могут меняться.

0+