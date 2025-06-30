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Федеральный проект «Кадры в АПК»: работа на селе становится все более интересной, комфортной и доходной

30 июня 2025 13:41
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Федеральный проект «Кадры в АПК»: работа на селе становится все более интересной, комфортной и доходной

Господдержка начинающих фермеров и молодых специалистов в сфере АПК стали главными темами обсуждения на практическом семинаре, который состоялся в рамках Дня поля и сенажа ПФО – 2025 на агрополигоне Угорье в Кинельском районе. Мероприятие объединило фермеров, студентов аграрных вузов и средних профессиональных учреждений, а также работодателей агропромышленного комплекса. Семинар состоялся при участии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с федеральным проектом «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

О действующих мерах поддержки, выплатах выпускникам вузов и ссузов, стажировке и трудоустройстве, государственной поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК минсельхоза региона. «Главная задача – не просто привлечь кадры в сельское хозяйство, но и создать условия для их закрепления в отрасли. По линии минсельхоза компенсируются затраты на обучение и оказывается помощь с трудоустройством. Есть программа «Жилье по найму», в которой активно участвует государство, закрывая более 80% затрат на строительство», – подчеркнула Лейли Мифтахова.

«Сейчас быть специалистом в сельском хозяйстве стало престижно – это стабильный хороший доход, работа с применением современных технологий. Для получения востребованной профессии у нас созданы все условия, — говорит Юлия Кирова, проректор по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Самарского аграрного университета. — В последние два года особенно стало больше внимания уделяться целевому набору. Это одно из направлений, поддерживающее молодых специалистов по полной программе. Причем в университете можно получить образование от среднего специального до аспирантуры».

Напомним, что правительство Самарской области уделяет особое внимание обеспечению рынка труда кадрами, отвечающими потребностям региональной экономики, особенно в сфере сельского хозяйства. По решению Главы региона Вячеслава Федорищева в прошлом году размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза и достиг 207 тыс. рублей, в зависимости от уровня образования. Также предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат. На сегодняшний день принято решение о дополнительном увеличении размера единовременных и ежемесячных выплат молодым специалистам.

В рамках семинара действующие фермеры поделились практическим опытом по привлечению молодых кадров и внедрению программ повышения квалификации. Илья Ятманкин, заместитель директора по производству КФХ Ятманкин, уточнил, что трудоустройство и переподготовка молодых кадров уже принесли практический результат – за счет внедрения новых методов и современных технологий значительно повысилась эффективность производства.

Федеральный проект «Кадры в АПК» – это возможность для молодежи найти перспективную работу, а для бизнеса – получить мотивированных специалистов. Участники семинара одним из ключевых направлений развития проекта «Кадры в АПК» назвали создание большего количества стажировочных площадок на базе успешных хозяйств региона.

Фото – ГБУ ДПО «Самара-АРИС».

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