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Федеральная служба исполнения наказаний запустила новый сервис о применении пробации на портале государственных услуг Российской Федерации

17 января 2025 17:19
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Теперь граждане, состоящие на учете уголовно-исполнительных инспекций, отбывающие наказание в виде принудительных работ могут обратиться с заявлением о применении пробации на портале Госуслуг.

Теперь граждане, состоящие на учете уголовно-исполнительных инспекций, отбывающие наказание в виде принудительных работ могут обратиться с заявлением о применении пробации на портале Госуслуг. Осужденные, освобождающиеся от отбывания наказания в виде лишения свободы, смогут воспользоваться услугой после освобождения.

Отметим, в рамках реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» с 1 января 2025 года применяется постпенитенциарная пробация в отношении граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, и заключается в оказании помощи тем из них, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

По результатам рассмотрения заявления составляется индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, которая будет включать в себя мероприятия по восстановлению социальных связей, консультированию по социальным и правовым вопросам, оказанию психологической и медицинской помощи, содействию в получении документов, образования, пособия по безработице и пенсии, государственной социальной помощи и социальных услуг, а также в трудоустройстве.

Подать заявление можно на портале государственных услуг Российской Федерации, а также по ссылке на официальном сайте ФСИН России.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН России по Самарской области

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