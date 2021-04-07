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Фастфуд предложили маркировать как вредную еду

7 апреля 2021 13:46
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Фастфуд предложили маркировать как вредную еду

В России предложили маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает РТ.

Она отметила, что в фастфуде и полуфабрикатах для домашнего приготовления присутствуют трансжиры, канцерогены, а также соль, сахар, жиры, которые особенно вредны в такой высокой концентрации для здоровья детей.

Волынец предложила ввести регламент, который обяжет производителей указывать подробный состав компонентов такой продукции, а также снабжать её надписями и картинками о вреде для здоровья. Общественница направила письмо с предложением главе Минздрава Михаилу Мурашко, руководителю комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрию Морозову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой

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