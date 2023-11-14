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За девять месяцев 2023 года производство яиц в России выросло на 2,7%. При этом цены на продукцию на 15,5% дороже чем в среднем за последние пять лет.
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ФАС проанализирует ценообразование на яйца

14 ноября 2023 23:42
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За девять месяцев 2023 года производство яиц в России выросло на 2,7%. При этом цены на продукцию на 15,5% дороже чем в среднем за последние пять лет.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что проанализирует ценообразование на куриные яйца. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский рассказал «Известиям» 14 ноября, что основным элементом себестоимости производства яиц являются затраты на корма.

«Основным элементом себестоимости производства яиц являются затраты на корма — их доля может достигать 80%. С позиций этой статьи затрат рост цен на яйца объяснить сложно — цены на зерно и комбикорма за последние 12 месяцев не возросли, а снизились. Текущий рост цен и их дальнейшая динамика определяются ростом других элементов затрат — топлива, оборудования, логистики, заработной платы», — отметил он.

По словам эксперта, за девять месяцев 2023 года производство яиц в России выросло на 2,7%. При этом цены на продукцию на 15,5% дороже чем в среднем за последние пять лет. Последний раз такой уровень стоимости яиц с учетом сезонности наблюдался в 2021 году, уточнил Терновский.

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