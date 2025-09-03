«EXPO-RUSSIA MEDI-PHARM/VIETMEDICARE 2025» станет ключевой площадкой для бизнеса России и Вьетнама

148

С 27 по 29 ноября 2025 года в самом сердце Вьетнама, городе Хошимин, пройдет Международная выставка медицины и фармацевтики и бизнес-форум «EXPO-RUSSIA MEDI-PHARM/VIETMEDICARE 2025». Это престижное профессиональное мероприятие, которое привлекает большое количество организаций и предприятий из разных стран, предоставляет возможность встретиться и обменяться опытом, расширить круг деловых партнеров, получить доступ к новейшим технологиям и передовым медицинским достижениям.

Мероприятие объединит российских и зарубежных экспонентов на площадке двух ключевых выставок:

Vietnam Medi-Pharm 2025

VietMedicare Expo 2025

Информационную поддержку мероприятию оказывают свыше ста отраслевых СМИ России и Вьетнама.

Участники представят инновации в сферах:

Фармацевтика и БАДы

Медицинское, реабилитационное и лабораторное оборудование

Диагностика, лечение, стоматология

Телемедицина и IT-решения в здравоохранении

Космецевтика, косметика и уход

Эстетическая медицина и медицинский туризм

Для самарских предпринимателей - это отличная возможность выйти на вьетнамский рынок, установить контакты с ведущими игроками отрасли и презентовать свою продукцию на престижной международной площадке. Мероприятие призвано укрепить деловое сотрудничество между двумя странами в этих стратегически важных отраслях.

Накануне события Вьетнам выразил готовность активизировать сотрудничество с РФ в сфере здравоохранения, включая проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на лекарственные препараты для медицинского применения, выданных РФ и ЕАЭС. Об этом говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.

"Вьетнамская сторона проинформировала о готовности активизировать сотрудничество в сфере здравоохранения, включая подготовку кадров, совместные научные исследования, а также проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на лекарственные препараты для медицинского применения, выданных Российской Федерацией и ЕАЭС, в соответствии с законодательством Вьетнама и международными договорами, членом которых является Вьетнам", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Даты мероприятия: 27-29 ноября 2025 года

Место: ВЦ «SECC», Хошимин, Вьетнам

Получить более подробную информацию и связаться с организаторами для заявки на выставку можно по ссылке: exporf.ru/ervm2025

