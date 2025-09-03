Я нашел ошибку
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности
Жители просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.
Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.
Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне
«EXPO-RUSSIA MEDI-PHARM/VIETMEDICARE 2025» станет ключевой площадкой для бизнеса России и Вьетнама

3 сентября 2025 15:42
148
Для самарских предпринимателей - это отличная возможность выйти на вьетнамский рынок, установить контакты с ведущими игроками отрасли и презентовать свою продукцию на престижной международной площадке.

С 27 по 29 ноября 2025 года в самом сердце Вьетнама, городе Хошимин, пройдет Международная выставка медицины и фармацевтики и бизнес-форум «EXPO-RUSSIA MEDI-PHARM/VIETMEDICARE 2025». Это престижное профессиональное мероприятие, которое привлекает большое количество организаций и предприятий из разных стран, предоставляет возможность встретиться и обменяться опытом, расширить круг деловых партнеров, получить доступ к новейшим технологиям и передовым медицинским достижениям.

Мероприятие объединит российских и зарубежных экспонентов на площадке двух ключевых выставок:
Vietnam Medi-Pharm 2025
VietMedicare Expo 2025

Информационную поддержку мероприятию оказывают свыше ста отраслевых СМИ России и Вьетнама.

Участники представят инновации в сферах:
Фармацевтика и БАДы
Медицинское, реабилитационное и лабораторное оборудование
Диагностика, лечение, стоматология
Телемедицина и IT-решения в здравоохранении
Космецевтика, косметика и уход
Эстетическая медицина и медицинский туризм

Для самарских предпринимателей - это отличная возможность выйти на вьетнамский рынок, установить контакты с ведущими игроками отрасли и презентовать свою продукцию на престижной международной площадке. Мероприятие призвано укрепить деловое сотрудничество между двумя странами в этих стратегически важных отраслях.

Накануне события Вьетнам выразил готовность активизировать сотрудничество с РФ в сфере здравоохранения, включая проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на лекарственные препараты для медицинского применения, выданных РФ и ЕАЭС. Об этом говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.

"Вьетнамская сторона проинформировала о готовности активизировать сотрудничество в сфере здравоохранения, включая подготовку кадров, совместные научные исследования, а также проработку вопроса о признании регистрационных удостоверений на лекарственные препараты для медицинского применения, выданных Российской Федерацией и ЕАЭС, в соответствии с законодательством Вьетнама и международными договорами, членом которых является Вьетнам", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Даты мероприятия: 27-29 ноября 2025 года
Место: ВЦ «SECC», Хошимин, Вьетнам
Получить более подробную информацию и связаться с организаторами для заявки на выставку можно по ссылке: exporf.ru/ervm2025

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

 

