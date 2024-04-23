Everland и билайн представили промежуточные итоги 2024 г. по курсу по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков

Я нашел ошибку
Главные новости:
Врачам передали 57 новых неотложек.
В Самаре медучреждения получили новые машины неотложной помощи
С сохранением ночью 24 апреля.
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистый ветер, ливень, град
Для этого достаточно воспользоваться онлайн-сервисами.
У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось два дня для передачи данных счетчиков
Речь идет о территориях в Октябрьском и Ленинском районах.
Двум самарским скверам и бульвару присвоили названия
Новый аппарат используется для проведения цистоскопии — исследования внутренней поверхности мочевого пузыря.
Жители Похвистневского района проходят диагностику на новом эндоскопическом оборудовании
Команда Самарской области не вошла в число финалистов, но показала высокие результаты в беговой эстафете - 3-е время среди 38 команд - и 2-й результат в челночном беге.
В Сочи завершились IV Игры ГТО
В дисциплине "скайраннинг - вертикальный километр" победителем стал Сергей Лаптев.
На Кубке России по альпинизму спортсмены Самарской области завоевали три медали
Сейчас в фермерском хозяйстве производят 15 сортов сыра, но в перспективе ассортимент продукции планируют увеличить в три раза.
Нацпроект помогает фермерам из Безенчукского района увеличить производство собственной продукции
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.25
-0.19
EUR 99.36
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском театре «Дилижанс» - премьера спектакля «Муму» по И.С.Тургеневу
Сотрудники Самарского Росреестра побывали на военно-патриотической постановке «А зори здесь тихие...»
Пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Everland и билайн представили промежуточные итоги 2024 г. по курсу по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков

23 апреля 2024 12:59
138
Everland и билайн представили промежуточные итоги 2024 г. по курсу по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков

Представители компании билайн и инклюзивного проекта Everland поделились промежуточными результатами за первый квартал 2024 г. по курсу по цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения на образовательном марафоне «Безопасная цифра», организованного Альянсом по защите детей в цифровой среде. Мероприятие проходило в Перми 19-20 апреля.

За три месяца работы платформы только в 2024 году более 3600 человек с нарушениями зрения - детей и взрослых - прошли обучение по программам курса, а всего материалами курса воспользовалось более 7300 человек.

Кураторы базового курса по цифровой грамотности, эксперты Everland – преподаватели специализированных курсов, незрячие специалисты отмечают рост популярности среди целевой аудитории и запросов на участие в вебинарах. В ответ на этот запрос с января по март было проведено 3 просветительских вебинара, главная цель которых - дать инструменты по использованию сервисов и приложений при помощи программ экранного доступа, саморазвития и обучения.

Эксперты Everland рассказали участникам курса об использовании программ экранного доступа на популярных сервисах (Яндекс Музыка, Apple Music, Сбер Звук и другие), особенностях оформления подписки, создании плейлистов, возможности скачать любимую музыку на смартфон. Также прошло мероприятие по освоению приложения PowerPoint без использования зрения, для старших школьников, студентов и всех тех, кому необходимо создавать презентации, защищать проекты, школьные или студенческие работы. Третий вебинар был посвящен способам обретения самостоятельности, ориентирования в городской среде, презентации возможностей курса по повышению цифровой грамотности. Такие мотивационные встречи способствуют большему вовлечению в прохождение курсов и осваивании помогающих технологий.

Софья Иванова, Вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна:

«билайн уже более 15 лет создает и поддерживает технологии, которые помогают формировать среду доступную каждому. Яркий пример наших усилий в этом направлении: курсы по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков, которые мы запустили вместе с Everland почти год назад. Сейчас можно с уверенностью сказать: с этим продуктом мы нащупали очень актуальную тему. Востребованность курсов превысила наши ожидания. Он уже помог тысячам людей стать увереннее в цифровом мире, число его пользователей продолжает расти. Мы с коллегами продолжим развивать проекты цифровой доступности, которые помогают решать базовые проблемы неравенства, - сложности в освоения технологий. А это одно из ключевых направлений стратегии по устойчивому развитию билайна».

Рамиль Хайруллин, куратор онлайн-курса повышения цифровой грамотности незрячих детей и подростков, эксперт инклюзивного проекта Everland:

«В современном мире цифровые технологии – это не только возможность ежеминутно решать свои повседневные задачи, но и общение, развитие креативности, совершенствование навыков, дополнительное образование. Очень важно, чтобы доступ к цифровым технологиям был равным для всех. Критически важно, чтобы он был у незрячих детей и подростков, которые без навыков использования смартфонов и компьютеров лишены многих возможностей. Онлайн-курс позволяет обучиться базовым навыкам и фактически открывает путь к самостоятельности, исследованию мира и получению знаний, дает вектор к саморазвитию и в дальнейшем - пониманию своего становления в профессии. От этого во многом зависит их успешность в будущем».

О курсе:

Онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков разработан незрячими экспертами Everland по тестированию цифровых платформ с привлечением методологов билайн университета. Обучение ведется применительно к трем платформам - Windows, iOS, Android. Каждый курс состоит из 8-15 уроков продолжительностью 20-30 минут. Курс находится в открытом доступе на платформе билайн.инклюзия. Для первоначального входа потребуется помощь взрослого.

Картинка пресс-служба билайна

В центре внимания
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
22 апреля 2024  13:59
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
335
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
584
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024  11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
650
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
21 апреля 2024  10:57
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
747
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
20 апреля 2024  14:44
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
650
Весь список