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«Это у нас семейное»: 177 человек в составе семейных команд из Самарской области участвуют в полуфинале конкурса 

31 мая 2024 14:15
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Всего в полуфинале принимают участие 1912 человек. Самым юным участникам полуфинала 5 лет, а самому взрослому – 92 года.

30 мая состоялось открытие окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное», в котором участвуют около 400 семей Приволжского федерального округа. Самарскую область представляют 35 команд, еще 2 ранее принимали участие в соревнованиях в Москве. Мероприятие самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», проходящее в Год семьи, продлится до 2 июня.

В Уфе стартовал окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное», в котором участвуют семьи из Приволжского федерального округа. На торжественной церемонии открытия заключительного полуфинала с приветственным словом выступили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Олег Машковцев рассказал, что потребность в таком конкурсе, как «Это у нас семейное», где участвуют все поколения, сформировалась уже давно.

Инициативу семьи Скатковых из Самары о создании на платформе «Россия – страна возможностей» конкурса для семей поддержал на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. 1 сентября 2023 года в рамках открытого урока «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж» Глава государства анонсировал старт конкурса «Это у нас семейное».

 «Финал конкурса «Это у нас семейное» все ближе, сегодня начинается заключительный окружной полуфинал. Уже прошли мероприятия для семей Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Дальневосточного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также новых регионов страны. Сегодня на площадке собрались около 400 команд Приволжья, среди них есть владельцы кондитерской фабрики, династии транспортников, строителей, педагогов, семьи, прожившие в браке 40, 50 и даже 70 лет! Всех их объединяет приверженность традиционным ценностям и желание передавать семейную память из поколение в поколение», – отметила Оксана Ачкасова.

Соревноваться с 30 мая по 2 июня в Уфе будут 35 семей из Самарской области, в их составе 177 человек. Еще две команды региона по решению Наблюдательного совета присоединились к конкурсным мероприятиям в Москве, поскольку даты полуфинала в ПФО совпали со школьными экзаменами.

Всего в полуфинале принимают участие 1912 человек, среди них: 713 детей, 656 родителей, 439 представителей поколения бабушек и дедушек, 6 – прабабушек и прадедушек – 72 года. Самым юным участникам полуфинала 5 лет, а самому взрослому – 92 года. Средний возраст детей – 12 лет, родителей – 40 лет, представителей поколения бабушек и дедушек – 64 года, прабабушек и прадедушек – 72 года. В очных полуфиналах участвуют семейные команды, представляющие три поколения семьи в количестве от 4 до 6 человек.

Оценочные мероприятия для семей пройдут 31 мая и 1 июня. Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. К работе с участниками привлечены эксперты, которые были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами.

2 июня будут объявлены фамилии всех семей-победителей из ПФО. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, встречи, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

По итогам всех окружных полуфиналов будут определены 300 семейных команд-финалистов. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

 

Фото: Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

 

 

 

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