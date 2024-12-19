Ещё две библиотеки губернии войдут в 2025 году в проект "Гений места"

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Проект "Гений места" - это встречи с профессионалами разных сфер деятельности, которые проводят библиотеки-участницы и тем самым становятся точкой концентрации талантов. В рамках проекта проводятся встречи для детей и молодежи - с актерами театров, блогерами, специалистами IT-сферы.

Новые точки концентрации талантов появятся в 111 учреждениях 50 регионов. В их числе две библиотеки региона:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» Детская библиотека № 6 Центр краеведческой информации для детей и молодёжи;

- Модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Библиотеки Тольятти».

Региональным координатором креативных индустрий и проекта "Гений места" является Самарская областная библиотека для молодежи.

Фото: минкульт СО