Еще один звездопад в ноябре накроет Самару

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В небе над регионом пройдет крупный метеорный поток Леониды. Это следует из сообщения пресс-службы московского планетария.

По информации планетария, звездопад пройдет с 3 по 30 ноября. Лучшим временем для наблюдений станет ночь с 17 на 18 ноября. Тогда метеорный поток станет наиболее сильным – ожидается, что его интенсивность составит 15 метеоров в час.

Он будет хорошо виден на всей планете.

Этому способствуют благоприятные условия. В ночь пика потока она будет в первой четверти, а значит не затмит падающие «звезды».

В последний раз самарцы любовались аналогичным явлением в августе. В это время традиционно можно наблюдать за другим метеорным потоком – Персеиды, пишет Обоз.инфо.