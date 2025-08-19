142

Сегодня губернатор работает в Москве. В день Преображения Господня Вячеслав Федорищев был в храме Христа Спасителя на Божественной Литургии, которую возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Именно сегодня, в светлый праздник, на литургии епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского. И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор сердечно поздравляю жителей Самарской области с великим православным праздником и важным днем для нашей Самарской митрополии, которая обрела нового главу.

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Федорищева