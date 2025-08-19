Я нашел ошибку
И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского.
Епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского
ДТП произошло на внутридворовой территории.
ДТП в Кировском районе Самары: под колесами Камаза погибла пенсионерка
Автомобиль был обнаружен на глубине 5 метров.
Сегодня  водолазы нашли на дне озера Нерей Волжского района автомобиль с телом мужчины
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 48 ликвидировали пожар.
В селе Заплавное Борского района горели надворные постройки на площади 100 квадратных метров
Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.
В селе Кабановка Кинель-Черкасского района открылся обновлённый офис врача общей практики
Тема - «Традиции чаепития Шигонского района», в рамках празднования 60-летия района.
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского

И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского.

Сегодня губернатор работает в Москве. В день Преображения Господня Вячеслав Федорищев был в храме Христа Спасителя на Божественной Литургии, которую возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Именно сегодня, в светлый праздник, на литургии епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского. И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского", -  сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор сердечно поздравляю жителей Самарской области с великим православным праздником и важным днем для нашей Самарской митрополии, которая обрела нового главу.

 

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Федорищева

