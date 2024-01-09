Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор посетил ФКУ ИК-16

126

На протяжении нескольких лет Владыка Нестор в день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы совершает божественную литургию в тюремном храме колонии, который носит имя этой почитаемой Святой. Вместе с архиереем

служили председатель отдела по тюремному служению Тольяттинской епархии протоиерей Александр Чекменев, руководитель миссионерского отдела Тольяттинской епархии иерей Виталий Коршунов.

На богослужении молились около 30 человек. В их числе были заместитель начальника полковник внутренней службы Максим Мищенко, начальник колонии подполковник внутренней службы Евгений Сидоров.

По окончании литургии прихожане храма исправительной колонии подарили Владыке икону преподобного Нестора Летописца, сделанную руками отбывающих наказание. Архипастырь поблагодарил всех за общую молитву, произнёс проповедь, поздравили всех с наступающим Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области