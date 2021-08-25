Эпидемиолог рассказал о вреде использования кондиционеров во время пандемии COVID-19

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Использование кондиционера в помещении, в котором находится заболевший COVID-19 человек, создает риск передачи инфекции всем присутствующим. Такое мнение в интервью газете «Вечерняя Москва» высказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков 25 августа, передают "Известия".

«Активное перемещение воздуха в закрытых помещениях, инициированное аппаратами кондиционирования и вентиляторами, может способствовать успешному заражению всех лиц в этих помещениях», — пояснил Шунков.

В связи с этим эпидемиолог назвал гораздо более безопасным простое проветривание помещений через открытые окна.

Фото: pixabay