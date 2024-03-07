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«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с наступающим Международным женским днем
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«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с наступающим Международным женским днем

7 марта 2024 16:28
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Клиенты энергокомпании получили оперативное обслуживание, сладкие подарки и хорошее настроение.

Сотрудники Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравили посетительниц офисов обслуживания в канун Международного женского дня 8 марта. Клиенты энергокомпании получили оперативное обслуживание, сладкие подарки и хорошее настроение.

«В большинстве своем посетителями наших офисов обслуживания являются именно женщины. В этот день мы постарались создать для наших клиентов праздничную атмосферу и поблагодарить их за ответственное отношение к оплате услуг энергетиков», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

В течение рабочего дня сладкие подарки от энергетиков получили несколько сотен посетителей офисов обслуживания в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

 

Фото:   pxhere.com

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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