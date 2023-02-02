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Эндокринолог рассказала о вызывающих отеки продуктах

2 февраля 2023 21:54
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Она рассказала, что сыры, консервы, молочные продукты и сдоба могут вызывать отеки.

Сыры, консервы, молочные продукты, сдоба и соль могут вызывать отеки. Об этом 2 февраля рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Светлана Мирная в интервью «Газете.Ru», пишут "Известия".

По ее словам, к отекам также могут привести заболевания сердца, почек, поражение печени и нарушение работы щитовидной железы.

Еще одной причиной отеков может быть нарушение водно-солевого баланса в организме. Так, натрий задерживает воду, а калий ее выводит. Избыток натрия и становится причиной отеков.

«Также провоцируют отеки колбасы и сосиски, мясные и рыбные консервы, сыры, фастфуд, соусы, чипсы и сухарики», — сообщила эксперт.

Усилители вкуса, содержащиеся в различных снеках, также содержат натрий и усиливают негативное влияние соли на здоровье. Также отеки могут вызвать сладости. Это происходит из-за накопления в печени и мышцах гликогена, который превращается в глюкозу и дает энергию. При этом каждый грамм гликогена притягивает три грамма воды.

Задержку воды в организме могут вызвать и молочные продукты, особенно творог. Из-за этого люди, долго находившиеся на низкоуглеводной диете, могут столкнуться с отеками из-за большого количества молочного белка.

На появление отеков влияет и алкоголь. Он нарушает водно-солевой баланс и является сильным мочегонным.

«Отечность проходит при достижении баланса между достаточным поступлением воды и выведением ее с помощью почек и кожи. Поэтому нужно пить как можно больше чистой негазированной воды, включить в рацион продукты, богатые калием и клетчаткой, и питаться сбалансированно и разнообразно, не допуская резких перепадов в потреблении разных групп продуктов», — пояснила Мирная.

Она добавила, что не стоит избегать углеводов или молочных продуктов, а просто употреблять их с осторожностью.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Медицина

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