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Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
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«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей

26 декабря 2022 15:38
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Осуществить мечты воспитанников детских социальных учреждений и детей с Донбасса, помог росгвардейский Дед Мороз специального назначения.

В начале декабря  «Ёлка желаний» по традиции была установлена в городском Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки. Ребята украсили новогоднюю красавицу открытками с пожеланиями. Осуществить мечты воспитанников детских социальных учреждений, а в этом году еще и детей с Донбасса, помог росгвардейский Дед Мороз специального назначения.

Куклы, планшеты, самокаты, снегокаты – вот неполный список новогодних пожеланий ребят самарского центра помощи детям «Иволга», которые сняли с волшебной елки сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области.

Росгвардейцы любят дарить подарки. И для них - взрослых людей, которые носят погоны, ежегодное участие в акции «Елка желаний» тоже становится своеобразным чудом. Ведь доставить радость подросткам и подарить им сказку - дело для непростого Деда Мороза, а для Деда Мороза специального назначения. В этом году с ролью зимних волшебников прекрасно справились сотрудники управления вневедомственной охраны капитан полиции Михаил Самойлов и старший лейтенант полиции Ольга Тутукова.

Всем ребятам Дед Мороз со Снегурочкой  выручили  подарки со сладостями, пожелали набраться сил и отлично провести зимние каникулы, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

 

Теги: Мероприятия

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