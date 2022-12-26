«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей

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В начале декабря «Ёлка желаний» по традиции была установлена в городском Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки. Ребята украсили новогоднюю красавицу открытками с пожеланиями. Осуществить мечты воспитанников детских социальных учреждений, а в этом году еще и детей с Донбасса, помог росгвардейский Дед Мороз специального назначения.

Куклы, планшеты, самокаты, снегокаты – вот неполный список новогодних пожеланий ребят самарского центра помощи детям «Иволга», которые сняли с волшебной елки сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области.

Росгвардейцы любят дарить подарки. И для них - взрослых людей, которые носят погоны, ежегодное участие в акции «Елка желаний» тоже становится своеобразным чудом. Ведь доставить радость подросткам и подарить им сказку - дело для непростого Деда Мороза, а для Деда Мороза специального назначения. В этом году с ролью зимних волшебников прекрасно справились сотрудники управления вневедомственной охраны капитан полиции Михаил Самойлов и старший лейтенант полиции Ольга Тутукова.

Всем ребятам Дед Мороз со Снегурочкой выручили подарки со сладостями, пожелали набраться сил и отлично провести зимние каникулы, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области