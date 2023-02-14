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Елена Лапушкина приняла участие в открытии марафона «Муниципальный диалог»

14 февраля 2023 19:39
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«Муниципальный диалог» объединил на одной площадке представителей 89 субъектов и более 19 000 муниципальных образований РФ.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в открытии марафона «Муниципальный диалог».

«Муниципальный диалог» объединил на одной площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) представителей 89 субъектов и более 19 000 муниципальных образований Российской Федерации.

Целью марафона является укрепление связей внутри муниципального сообщества, выработка универсальных решений по повышению эффективности муниципального управления. 

Во время работы форума главы муниципальных образований могут поделиться своим опытом и описать вопросы, которые требуют решения именно в их населённом пункте. 

В конце февраля ВАРМСУ подготовит поступившие запросы к заседанию Президентского совета и большому Всероссийскому муниципальному форуму, который пройдёт в апреле в Москве, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:  пресс-служба горадминистрации

 

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