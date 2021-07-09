Елена Лапушкина наградила супружеские пары медалью «За любовь и верность» 

76

8 июля во всероссийский праздник День семьи, любви и верности были награждены медалью «За любовь и верность» супружеские пары, которые внесли вклад в укрепление традиционных семейных ценностей и в общественную жизнь города.



«Я рада поздравить вас с самым теплым и домашним праздником – Днем семьи, любви и верности, - обратилась Глава Самары. – У каждой семьи свой ключ к счастью, но, думаю, что такие понятия как уважение, верность и честность являются основой универсальной формулы гармоничной пары. Уверена, что свой секрет счастливой жизни вы передадите не только своим детям, но и будущим внукам и правнукам».



Принимая памятные подарки от городской Администрации, супружеские пары поблагодарили за особое отношение к вопросам семьи, материнства и детства, а также за изменения, произошедшие в городе за последнее время.

Фото: администрация Самары