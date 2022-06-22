Эксперты: пять питьевых привычек, ускоряющих старение организма

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Эксперты клиники Mayo Clinic выделили пять привычек, связанных с питьем, которые ускоряют старение человеческого организма, передает РИА Новости.

Следить необходимо не только за питанием, но и за употребляемыми напитками.

Газировка

Все знают, что газированные напитки помогают быстро набирать лишний вес. Также они стимулируют выработку плохого холестерина. Все это приводит к развитию сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний.

Соки

Ходит миф, что соки полезны. Однако в них тоже содержится много сахара. А он ускоряет процесс старения. Если вам очень тяжело отказаться соков, постарайтесь заменить их натуральными видами напитка. Или употребляйте воду с мятой, лимоном и любыми фруктами.

Малое количество воды

Этот пункт немного выделяется среди остальных. Если выше говорилось о том, чего пить не стоит, то здесь — обратное. Употребляя мало самой обычной воды, вы тоже ускоряете процесс старения. Вода дает строительный материал для тканей, помогает метаболизму.

Алкоголь

Многими любимый и один из самых вредных видов напитков. Не берем в расчет те варианты, когда перебрав с алкоголем, человек падает, отбивает себе мягкие ткани, ломает кости или разбивает голову. Нужно помнить, что алкоголь увеличивает риск развития раковых заболеваний. Также он обостряет диабет и гипертонию. А это точно не добавит вам несколько лет жизни.

Диетические напитки

Самый неожиданный пункт. Многие привыкли, что диетический равно полезный. Но это далеко не так. Заменители сахара, которые содержатся в данных напитках, провоцируют к употреблению большего количества калорий. Они плохо влияют на пищеварение, иммунную систему и здоровье кожи.

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