Эксперт объяснил, какие бытовые средства опасны для здоровья

Многие считают, что если бытовое средство хорошо пенится и пахнет лимоном — значит, оно эффективно. Но в химии все наоборот: чем ярче запах и гуще пена, тем больше вопросов к составу, рассказал «Газете.Ru» Алексей Байчурин, эксперт, основатель компании «Аллхимика».

Даже в привычных средствах могут скрываться вещества, которые негативно влияют на здоровье и самочувствие.

«Одни из самых распространенных — фосфаты, добавляемые в стиральные порошки и таблетки для посудомоечных машин. Они смягчают воду и усиливают действие ПАВ, но при этом накапливаются в организме и вредят окружающей среде. Остатки фосфатов, попадая в водоемы, вызывают «цветение воды» и гибель рыбы», — рассказал он.

Фенолы и формальдегидные соединения, которые нередко встречаются в дезинфицирующих и моющих средствах, для борьбы с микробами, даже в малых дозах могут раздражать дыхательные пути и кожу.

Хлор — еще одна скрытая угроза: он эффективен, но слишком агрессивен. Достаточно регулярно чистить ванную или кухню средствами с активным хлором, чтобы вызвать раздражение слизистых.

Как отметил Байчурин, безопасные формулы обычно строятся на неионных и амфотерных ПАВ растительного происхождения — например, на производных кокосового или кукурузного масла. Такие вещества хорошо очищают, но не сушат кожу и полностью разлагаются в воде.

«Вместо синтетических ароматизаторов все чаще применяются эфирные масла — лимона, лаванды, эвкалипта. Они придают легкий запах, но не перегружают воздух. В роли консервантов используются салициловая кислота, сорбат калия или бензоат натрия — они применяются даже в пищевой промышленности и не накапливаются в организме. Также в состав безопасных средств часто входят энзимы (протеазы, амилазы) для расщепления органических загрязнений и комплексоны (лимонная кислота, цитраты) для смягчения воды», — добавил он.

Внимательное изучение этикетки помогает избежать покупки средств с агрессивными компонентами. Выбирать безопасную химию — значит выбирать среду, где чистота не противоречит здоровью.

Фото: freepik.com