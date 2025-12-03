Эксперт рассказала об ошибках при мытье овощей и фруктов

Импортные овощи и фрукты имеют характерный глянцевый блеск. Причиной является слой воска, который производители наносят для сохранения товарного вида и защиты плодов при длительной транспортировке. Восковой налет при мытье отталкивает воду, и загрязнения попадают в пищу. Об этом 3 декабря рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Искусственное восковое покрытие, применяемое в современной пищевой индустрии, состоит из смеси пищевых восков <...>. Эти вещества безопасны для человека, однако их пористая структура становится ловушкой для микрочастиц пыли, остатков пестицидов и микроорганизмов. Простое ополаскивание под проточной водой удаляет не более 15–20% поверхностных загрязнений с таких плодов», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru»

Эксперт утверждает, что для наилучшего очищения требуется механическое воздействие: при мытье щетка удаляет до 70% воска, а специальные моющие средства повышают эффективность до 95%. Вместо них можно использовать пищевую соду в пропорции одна чайная ложка на 500 мл воды, пишут "Известия".

«Особого внимания требуют плоды со сложной поверхностной структурой — например, лимоны и апельсины, чья цедра имеет множество пор, удерживающих восковой состав. При необходимости использовать цедру этих плодов необходимо их замачивать в теплом содовом растворе на 5–7 минут с последующей обработкой щеткой», — добавила кандидат наук.

Золотарева напоминает, что после мытья с использованием моющих средств следует тщательно ополоснуть овощи и фрукты под проточной водой. Она также отмечает, что смывание воскового покрытия сокращает длительность хранения продуктов, поэтому такую обработку резоннее производить непосредственно перед употреблением. Для хранения будет достаточно протереть продукты сухой чистой тканью, чтобы удалить поверхностные загрязнения, подытожила собеседница издания.