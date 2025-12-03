Я нашел ошибку
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт рассказала об ошибках при мытье овощей и фруктов

200
Эксперт рассказала об ошибках при мытье овощей и фруктов

Импортные овощи и фрукты имеют характерный глянцевый блеск. Причиной является слой воска, который производители наносят для сохранения товарного вида и защиты плодов при длительной транспортировке. Восковой налет при мытье отталкивает воду, и загрязнения попадают в пищу. Об этом 3 декабря рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Искусственное восковое покрытие, применяемое в современной пищевой индустрии, состоит из смеси пищевых восков <...>. Эти вещества безопасны для человека, однако их пористая структура становится ловушкой для микрочастиц пыли, остатков пестицидов и микроорганизмов. Простое ополаскивание под проточной водой удаляет не более 15–20% поверхностных загрязнений с таких плодов», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru»

Эксперт утверждает, что для наилучшего очищения требуется механическое воздействие: при мытье щетка удаляет до 70% воска, а специальные моющие средства повышают эффективность до 95%. Вместо них можно использовать пищевую соду в пропорции одна чайная ложка на 500 мл воды, пишут "Известия".

«Особого внимания требуют плоды со сложной поверхностной структурой — например, лимоны и апельсины, чья цедра имеет множество пор, удерживающих восковой состав. При необходимости использовать цедру этих плодов необходимо их замачивать в теплом содовом растворе на 5–7 минут с последующей обработкой щеткой», — добавила кандидат наук.

Золотарева напоминает, что после мытья с использованием моющих средств следует тщательно ополоснуть овощи и фрукты под проточной водой. Она также отмечает, что смывание воскового покрытия сокращает длительность хранения продуктов, поэтому такую обработку резоннее производить непосредственно перед употреблением. Для хранения будет достаточно протереть продукты сухой чистой тканью, чтобы удалить поверхностные загрязнения, подытожила собеседница издания.

Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
160
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
259
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
208
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2025  09:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
263
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
901
