Эксперт рассказала, как солнечная активность влияет на украшения и как сохранить их внешний вид

С приходом лета украшения чаще оказываются под воздействием прямых солнечных лучей. В этих условиях становится важен не только внешний вид изделия, но и то, как оно сохраняется в течение дня. В зависимости от металла, покрытия и конструкции украшения по-разному реагируют на внешние факторы, и некоторые могут быстрее терять блеск и аккуратный вид. О том, как учитывать это в повседневном использовании, рассказала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.



Солнце в первую очередь влияет на украшения за счет нагрева. Металл быстрее становится теплым, особенно в изделиях с гладкой и массивной поверхностью. Само по себе это не повреждает украшение, но в таких условиях оно быстрее теряет блеск и требует более тщательного ухода. Последствия тепла могут быть особенно заметны при длительном пребывании на солнце и постоянном контакте с кожей.



Контакт с косметикой также влияет на внешний вид. Солнцезащитные средства и масла остаются на поверхности украшения и со временем образуют пленку, из-за чего оно может выглядеть тусклым. Чтобы этого избежать, украшения лучше надевать после нанесения уходовых средств и при необходимости протирать мягкой тканью.

То, как изделие будет вести себя в таких условиях, во многом зависит от типа металла. Серебро чувствительнее к воздуху, влаге и косметике, поэтому может темнеть быстрее, особенно при активной носке. Золото ведет себя стабильнее и дольше сохраняет внешний вид без дополнительных усилий. Поэтому лучше выбирать его, если украшение планируется носить каждый день.



Еще один фактор – покрытие. Родирование помогает сохранить цвет и блеск, но со временем изнашивается, особенно при регулярном контакте с солнцем, водой и средствами ухода. В результате украшение со временем может стать более блеклым и потребовать обновления. Это естественный процесс, который важно учитывать при выборе.

Что касается конструкции, с практической точки зрения наиболее универсальны простые варианты. На цепях средней толщины, лаконичных серьгах и аккуратных кольцах без сложного декора повреждения металла менее заметны, поэтому такие украшения дольше сохраняют аккуратный вид.



«Чем проще украшение по форме, тем легче оно переносит повседневную носку. Универсальные модели дольше сохраняют внешний вид и не требуют сложного ухода», — подчеркивает Таисия Изнова.



Таким образом, в условиях активного солнца достаточно соблюдать базовые правила. Украшения лучше снимать при длительном пребывании под прямыми лучами, особенно если речь идет об изделиях с покрытием или чувствительными вставками. После контакта с солнцезащитными средствами и кожей украшения стоит протирать, чтобы убрать остатки кремов и масел. Также полезно оставлять их в темном прохладном месте

