Эксперт рассказал самарцам, какие драгоценности стоит беречь от солнечного света

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Не каждый знает, что камни в ювелирных изделиях со временем могут терять свой цвет и даже разрушаться, если неправильно их хранить и подвергать перепаду температур. О том, какие украшения стоит беречь от солнечных лучей и чем опасны перепады температур, рассказывает эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

Ювелирные изделия обычно изготавливают из сплавов,достаточно устойчивых к воздействию негативных факторов, а вот камни на практике могут быть более хрупкими, чем кажутся, и требовать бережного отношения к себе. Может показаться удивительным фактом, но разрушительное влияние на украшения может оказывать обычный солнечный свет. Прямые лучи могут менять цвет камней в ювелирном изделии, нагревать их, тем самым способствуя изменению цвета, излишнему загрязнению и потере блеска.

Особенно вредны для камней частые перепады температур от высоких к низким и наоборот — это может спровоцировать появление микротрещин. Поэтому лучше избегать сценариев, когда вы с жары на пляже заходите в комнату, охлажденную кондиционером, или когда выходите из отапливаемого помещения на сильный мороз. Микротрещины не только увеличивают риск разрушения камня, но и способствуют потере влаги. К примеру, жемчуг может заметно подсохнуть, немного уменьшиться и даже разрушиться.

В целом жемчуг считается одним из самых деликатных материалов в ювелирном деле — под воздействием яркого света он может потускнеть. Также солнечный свет влияет на слоновую кость, а янтарь от него, напротив, темнеет.

К камням, чувствительным к солнцу, также относятся природные голубые топазы. Яркие лучи восстанавливают их кристаллическую структуру, отчего топазы начинают светлеть и даже приобретать желтый оттенок. Неустойчивы к солнечному свету также аквамарины, ярко-синие августиты и натуральная бирюза. Их не рекомендуется слишком долго носить под прямыми лучами.

Впрочем, свет негативно влияет не только на голубые камни. На солнце быстро выгорают кунцит и гидденит — именно поэтому их нечасто используют в украшениях. Выгоранию на свету подвержен и цитрин — ярко-желтый оттенок может стать заметно бледнее. А вот аметист, вопреки расхожему мнению, от естественного света не может испортиться — он меняет свой цвет только при нагреве выше 200 градусов.

Однако все это не значит, что носить украшения с драгоценными камнями нельзя в солнечную погоду — короткий контакт с ультрафиолетом не портит камни. Главное — хранить украшения в темном сухом месте и не оставлять открытую шкатулку на подоконнике.