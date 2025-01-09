Я нашел ошибку
Главные новости:
Его строительство началось в августе прошлого года.
Более 1800 жителей Липягов получают медицинскую помощь в новом ФАПе
В Самаре еще осталось несколько интересных объектов с кинескопами.
В Самаре восстановили советскую вывеску библиотеки из кинескопов на Аэродромной
Отличительной особенностью гриппа является очень высокая температура — до 40 градусов — и резкое начало заболевания.
Эксперт рассказал, как защитить себя и своих близких от вирусных инфекций в зимний период
Приглашаются граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, субъекты МСП в АПК, потенциальные грантополучатели.
В Центре компетенций «Самара – АРИС» состоятся курсы повышения квалификации по программе «Эффективное ведение агробизнеса в условиях малых форм хозяйствования»
Ремонт завершен на год раньше срока, предусмотренного контрактом.
В Шенталинском районе отремонтировали автодорогу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
Его ключевая задача – оказание квалифицированной психологической помощи защитникам Отечества и их близким.
В Самаре по поручению губернатора Вячеслава Федорищева открыт центр психологической помощи участникам СВО и их семьям
Ребята познакомились со сказкой «Волшебное кольцо».
В Самаре показали новогодний спектакль детям с ограниченными возможностями здоровья
Рассказали ребятам о порядке поступления в юридические вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности полицейских.
В Красноярском районе, сотрудники полиции посетили детско-юношескую конно-спортивную школу
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на мероприятия Музея-галереи «Заварка» 10-12 января
Новогодняя лекция пройдет в Музее Рязанова 12 января
Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт рассказал, как защитить себя и своих близких от вирусных инфекций в зимний период

9 января 2025 16:15
114
Отличительной особенностью гриппа является очень высокая температура — до 40 градусов — и резкое начало заболевания.

Специалисты областного минздрава отмечают, в этот эпидсезон в регионе фиксируются случаи заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19.

«При заражении несколькими инфекциями одновременно по клинической картине преобладает тот вирус, который более активен или попал в организм раньше. Кроме того, нужно также учитывать возможное обострение хронических заболеваний. В целом симптомы заболеваний могут включать: температуру, кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, головные боли, ломоту в теле и суставах», - рассказывает руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.

Отличительной особенностью гриппа является очень высокая температура — до 40 градусов — и резкое начало заболевания. В начале практически нет катаральных явлений.

ОРВИ в отличие от гриппа начинается с различных выраженных проявлений: с насморка, слезотечения и боли в горле.

Коронавирус хорошо маскируется под другие заболевания. При заражении COVID-19 бывает возникает ощущение недостатка вкуса и запаха.

При наличии симптомов инфекций необходимо обратиться к врачу, он назначит лечение, исходя из особенностей организма и течения каждого заболевания.

Иногда человек после выздоровления сразу же снова заболевает на фоне встречи с другим вирусом при ослабленном после болезни организме. Поэтому этой категории жителей врачи также рекомендуют беречь себя и соблюдать все меры инфекционной безопасности.

«Важно проходить вакцинацию. Пройти ее можно в своей поликлинике после консультации с врачом. Сегодня в прививочных пунктах можно сделать прививку от COVID-19. Она рекомендована для пациентов из групп риска – пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, и жителей старше 60 лет. Это поможет исключить тяжелое течение инфекции», - подчеркивает Илья Сиротко.

Также необходимо пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесных контактов с людьми с признаками вирусного заболевания; регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта; регулярно проветривать помещение, в котором находитесь и делать влажную уборку; вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться, пить больше чистой воды и регулярно заниматься физической активностью.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника.
05 января 2025, 16:55
Самарский врач-инфекционист рассказала, как провести праздники без ОРВИ
В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника. Здравоохранение
871
Специалисты больницы им. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области.
05 января 2025, 15:39
В новогодние праздники жители региона проходят диспансеризацию
Специалисты больницы им. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области. Здравоохранение
1063
Детский возраст - это период исследования, а лучший способ познать мир у малышей — все пробовать на вкус.
04 января 2025, 16:14
Самарский врач о причинах ожога пищевода у детей: "Последствия химического ожога пищевода требует длительного лечения"
Детский возраст - это период исследования, а лучший способ познать мир у малышей — все пробовать на вкус. Здравоохранение
1609
В центре внимания
Его ключевая задача – оказание квалифицированной психологической помощи защитникам Отечества и их близким.
9 января 2025  15:28
В Самаре по поручению губернатора Вячеслава Федорищева открыт центр психологической помощи участникам СВО и их семьям
125
Детский телефон доверия стал доступнее!
9 января 2025  13:53
Детский телефон доверия стал доступнее!
167
В ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер
9 января 2025  12:51
В ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер
187
В Самарской области снова продлили ограничения для транспорта на трассе М5
9 января 2025  10:37
В Самарской области снова продлили ограничения для транспорта на трассе М5
216
Самарская область вошла в десятку самых научно-технологически развитых регионов России
8 января 2025  12:56
Самарская область вошла в десятку самых научно-технологически развитых регионов России
623
Весь список