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Эксперт рассказал, как правильно выбрать электрическую гирлянду

30 ноября 2024 10:57
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Эксперт рассказал, как правильно выбрать электрическую гирлянду

Существуют несколько факторов, которые говорят о качестве электрической гирлянды. Подробнее о том, как подобрать идеальную гирлянду к новогодним праздникам, 29 ноября рассказал «Известиям» строительный эксперт, основатель и гендиректор ГЛАВСНАБ Федор Васильев.

«Первым делом смотрим на упаковку: на ней должна быть этикетка на русском языке с информацией о производителе, длине провода и материале, цвете, уровне влагостойкости, напряжении питания и другими данными о продукте. Откройте коробку в магазине и осмотрите гирлянду: от нее не должно быть неприятного запаха, изоляция не должна иметь видимых повреждений, место соединения провода с вилкой и блоком питания должно быть прочным и достаточно гибким», — сообщил он.

Также собеседник издания посоветовал проверить работу кнопок или переключателей, чтобы всё было рабочим. Кроме того, подчеркнул он, в коробке от гирлянды должен быть сертификат соответствия, который подтверждает безопасность изделия.

По словам эксперта, важно обратить внимание на тип лампочек. Так, классические лампы накаливания создают теплый, уютный свет, но потребляют много энергии и быстро перегорают. Светодиоды (LED) — более экономичный и долговечный вариант, предлагающий широкий выбор цветов и режимов свечения: мигание, мерцание, плавное переключение. Неоновые гирлянды, добавил Васильев, — яркий, но менее универсальный выбор, подходящий для создания определенного стиля.

Второй фактор для выбора гирлянды — ее длина. Для правильного подбора изделия необходимо заранее замерить участок с учетом особенностей архитектуры и препятствий. Чтобы подобрать гирлянду на елку, нужно прибавить к ее высоте 1,5 м — без отсутствия запаса ее сложно будет подключить, пояснил специалист.

Третий фактор — цвет гирлянды, добавил он. Традиционно для праздничной новогодней атмосферы используются белые — холодного или теплого оттенка. Цветные гирлянды также популярны при украшении елки. Среди прочего важна и форма гирлянды, подчеркнул Васильев. Нити — универсальный вариант для украшения елок, стен, перил. Сетки идеально подходят для больших поверхностей, например, для украшения фасада дома, а занавесы создают сказочный эффект, особенно хорошо смотрятся на окнах. Сосульки, в свою очередь, — стильное решение для создания мерцающего каскада.

«С гирляндами нужно быть осторожными: не используйте на улице продукцию с неподходящим показателем IP, не вешайте гирлянды вблизи радиаторов отопления, обогревателей и в местах с повышенной влажностью. При выходе из дома не оставляйте новогоднюю иллюминацию включенной», — резюмировал эксперт.

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