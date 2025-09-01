Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном

1 сентября 2025 12:59
93
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном

Вопреки распространенному мнению и внешней безобидности сон с телефоном, спрятанным под подушкой, таит в себе потенциальные риски. Об этом 1 сентября сообщил старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев.

«Смартфоны в режиме работы и зарядки выделяют тепло. Под подушкой теплоотвод нарушается, что приводит к усиленному нагреву устройства. Это не полезно для устройства в целом и критично для аккумулятора — потенциального источника возгорания. В результате повышается риск воспламенения устройства, вызванный перегревом и коротким замыканием, особенно если устройство в этот момент заряжается. Риски усугубляются при использовании низкокачественных зарядных устройств и кабелей», — объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

При длительной работе аккумулятора в ненормированном режиме есть риск, что аккумулятор может вздуться, и это приведет к полной неисправности устройства, подчеркнули в статье.

Эксперт предупредил, что помимо опасности перегрева и возгорания существует и другая угроза: клей, используемый в современных смартфонах, размягчается при нагреве, что может привести к отклеиванию экрана или внутренних компонентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует радиочастотные поля от мобильных устройств как потенциальные канцерогены. Хотя прямая причинно-следственная связь с раком не установлена, длительное воздействие электромагнитного излучения в области головы, согласно теоретическим предположениям, может негативно влиять на клеточные функции и способность тканей регулировать температуру, отметили в материале.

«Рекомендуется на ночь переводить телефон в режим полета или отключать беспроводные модули — мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и геолокацию. Отключение этих функций на ночь снижает нагрузку на аккумулятор и уменьшает риск перегрева», — посоветовал Деревлев.

Чтобы улучшить сон и пробуждение, смартфон рекомендуется держать на твердой поверхности на расстоянии не менее метра от головы. Если он служит будильником, то следует настроить его так, чтобы для выключения требовалось встать. Эксперт подчеркнул, что это снижает ночное воздействие устройства и способствует более комфортному пробуждению. Он также посоветовал избегать использования смартфона в постели, особенно при зарядке, и соблюдать цифровую гигиену, то есть прекращать пользоваться гаджетом за полчаса-час до сна, отключать уведомления и следить за состоянием батареи, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
186
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
178
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
212
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
203
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
574
Весь список