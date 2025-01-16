Я нашел ошибку
Главные новости:
Искать съемную квартиру лучше не в сезон.
Эксперт назвал лучшее время для поиска съемной квартиры
" Мы будем работать над тем, чтобы раскрыть новые грани Самарской области как для жителей, так и для гостей нашего региона".
Екатерина Матвеева возглавила министерство туризма Самарской области
Каждый день с 29 января по 1 февраля на сцене театра спектакли по пьесам Антона Павловича!
Чеховские дни в театре "Самарская площадь", приуроченные к юбилею великого писателя и драматурга
Георгиевская лента символизирует память о героической борьбе нашего народа против фашистской агрессии и подвигах воинов, награжденных орденом Святого Георгия.
В Отрадном развернули 200-метровую Георгиевскую ленту
Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.
Мобильное приложение MЧС Росcии – ваш личный помощник при ЧС
Может появиться сильная слабость, человек быстро устает, у него может возникнуть зуд, тошнота, снижается аппетит.
Гастроэнтеролог назвала признаки проблем с печенью
Крещенские богослужения пройдут с раннего утра 18 января до 19 января в более чем 90 храмах Самары.
На Крещение в Самаре организуют одну иордань и три купели
Землю в собственность получили первые 52 заявителя в поселке Ясная поляна Красноглинского района.
В Самаре участники СВО и члены их семей получили в собственность первые земельные участки
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.81
-0.63
EUR 106.1
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт назвал лучшее время для поиска съемной квартиры

16 января 2025 22:36
70
Искать съемную квартиру лучше не в сезон.

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков назвал наиболее подходящие периоды для поиска съемной квартиры, пишут "Известия".

По словам специалиста, в январе, в конце весны и начале лета, а также в преддверии новогодних праздников, активность арендаторов традиционно ниже.

«В результате наиболее бюджетные варианты сдаются медленнее, чем в пиковые август и сентябрь. В этих условиях можно найти недорогой комфортный вариант съемного жилья с минимальной конкуренцией — при этом не только в отдаленном районе, но и ближе к центру», — сказал эксперт в сфере недвижимости в беседе с Lenta.Ru.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
16 января 2025  18:10
Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области
306
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
16 января 2025  13:05
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
293
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
16 января 2025  12:52
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
279
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов
16 января 2025  12:06
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов
375
Вячеслав Федорищев провел заседание общественного движения «Чистый спорт»
16 января 2025  12:00
Вячеслав Федорищев провел заседание общественного движения «Чистый спорт»
267
Весь список