Эксперт назвал лучшее время для поиска съемной квартиры

70

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков назвал наиболее подходящие периоды для поиска съемной квартиры, пишут "Известия".

По словам специалиста, в январе, в конце весны и начале лета, а также в преддверии новогодних праздников, активность арендаторов традиционно ниже.

«В результате наиболее бюджетные варианты сдаются медленнее, чем в пиковые август и сентябрь. В этих условиях можно найти недорогой комфортный вариант съемного жилья с минимальной конкуренцией — при этом не только в отдаленном районе, но и ближе к центру», — сказал эксперт в сфере недвижимости в беседе с Lenta.Ru.

Фото: freepik.com