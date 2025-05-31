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Эксперт: ароматерапия представляет собой мощный инструмент в борьбе с депрессией

31 мая 2025 18:38
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Определенные аромамасла оказывают положительное влияние на эмоциональный фон, снижая уровень тревожности и способствуя расслаблению.

Определенные аромамасла оказывают положительное влияние на эмоциональный фон, снижая уровень тревожности и способствуя расслаблению, рассказал «Известиям» 31 мая доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

«Лаванда — это одно из самых популярных масел с успокаивающим эффектом. Помогает уменьшить уровень стресса и способствует хорошему сну. Применяйте ее в диффузоре или добавляйте несколько капель в теплую ванну вечером», — отметил он.

Сладковатый и свежий аромат мелиссы наполняет энергией и поднимает настроение, помогает снизить уровень стресса и тревожности. Можно попробовать использовать масло мелиссы в сочетании с другими маслами, например, апельсиновым, грейпфрутовым или лимонным, для создания цитрусового букета.

«Масло нероли, получаемое из цветов горького апельсина, обладает сладким и цветочным ароматом, который может помочь справиться с ощущением тревоги и депрессии. Это масло известно своим потрясающим воздействием на эмоциональное состояние — оно способствует расслаблению и улучшает общее самочувствие. Используйте его в диффузоре или добавляйте в маски для тела», — добавил Опарин.

Масло розмарина обладает свежим, травяным ароматом, который помогает повысить внимательность и концентрацию, снизить уровень стресса и помочь при умственном утомлении. Эксперт посоветовал применять масло розмарина в диффузоре во время работы, чтобы повысить производительность, или добавить его в массажные смеси для улучшения кровообращения.

«Создайте свой личный «ароматный уголок». Его атрибутами могут стать диффузор с любимыми маслами, свечи или ароматизированные подушки, которые будут сопровождать вас во время отдыха», — сказал Опарин.

При этом нужно помнить о безопасности. Перед использованием эфирных масел на коже следует обязательно проверить их на аллергию. Стоит использовать базовые масла — например, кокосовое — для разбавления, чтобы избежать раздражения.

 

Фото:   freepik.com

 

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