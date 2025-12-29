Экскурсию на базу «Трамвайно-троллейбусного управления» организовали для участника акции «Елка желаний» в Самаре

В Самаре исполнилась мечта еще одного участника благотворительной акции «Елка желаний». 10-летний Руслан мечтал о детской железной дороге – открытку с его желанием в начале декабря снял директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Дмитрий Петров. Дополнительно он пригласил юного жителя Самары на экскурсию по городскому депо.

После вручения долгожданного подарка во время чаепития Руслан рассказал о том, как он учится и кем хочет стать в будущем. Одно из направлений, в котором он себя видит, – строительная отрасль. Сотрудники «Трамвайно-троллейбусного управления», в свою очередь, показали мальчику транспортный парк и процесс подготовки трамваев и троллейбусов к выходу на линию. Также для Руслана провели экскурсию по новому трамваю «Львенок».