Эксклюзивное знакомство с новой структурой: Елена Кривошеева рассказала о Социальном фонде России

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Он уже начал функционировать в стране 1 января 2023 года. Социальный фонд России (СФР) образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. О том, чем будет полезна жителям региона новая структура, какие функции она будет выполнять и какие появятся новшества, рассказала в своем первом интервью в Центре управления регионом управляющий отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

По ее словам, Социальный фонд России будет полностью осуществлять функционал по обязательному пенсионному страхованию и предоставлению мер социальной поддержки, все услуги будут оказываться в том же объеме, что и прежде.

«Но уже с 1 января появятся и новые выплаты, потому что социальное направление очень актуально, важно, и государство постоянно разрабатывает какие-то новые меры поддержки. В частности, это – пособие на ребенка до трех лет и единое пособие», – отметила Елена Кривошеева.

Она рассказала, что основная цель объединения – сделать так, чтобы получать услуги людям стало быстрее, проще и удобнее.

«Мы знаем, что бывают такие ситуации, когда одному и тому же человеку, чтобы получить полный комплекс мер поддержки приходилось обращаться как в Пенсионный фонд, так и в Фонд социального страхования. А сейчас будет проще, потому что все эти вопросы будут решаться только в одном месте. Прием мы ведем в Едином офисе клиентского обслуживания, и там сразу можно будет подать все документы», – рассказала управляющий отделением СФР по Самарской области.

Елена Кривошеева обратила внимание еще на один нюанс. Несмотря на то, что в обоих фондах давно уже не запрашивают у людей много документов, т.к. владеют основной информацией, сведениями фонды обменивались через межведомственные запросы. Теперь это делать не нужно, что ускорит процесс.

«Следующий этап – это единая цифровая платформа, где вся информация о людях, их категориях, потребностях будет объединена воедино. Это ускорит выплаты», – заметила спикер.

Размеры и порядок назначения выплат останутся прежним, а вот сроки выплат будут синхронизированы. Это значит, что, если люди получали их лично, на почте, им не нужно будет дважды ходить за выплатами.

«Есть некоторые категории граждан – это одни и те же люди, – которые, к примеру, получали пенсию по инвалидности от пенсионного фонда, а если инвалидность произошла в результате несчастного случая на производстве, то Фонд социального страхования также осуществлял ежемесячные выплаты. Таким образом получали от двух разных ведомств выплаты, а теперь те же выплаты будут синхронизированы и выплачены единой суммой», – пояснила Елена Кривошеева.

Социальный фонд России с 1 января вводит такое понятие как Единый страховой тариф. Это нововведение избавит от излишнего документооборота работодателей. Как объяснила управляющий отделением СФР по Самарской области, он будет состоять из трех видов взносов: обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и взносы по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

«Почему Единый социальный тариф уменьшит административную нагрузку на работодателя? Потому что теперь ему нужно будет одной платежкой просто 30% с Фонда оплаты труда своих сотрудников перечислить. А дальше этот платеж автоматически, без участия работодателя, будет в установленной пропорции делиться на обязательное пенсионное страхование, медицинское страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности», – разъяснила управляющий отделением СФР по Самарской области.

Она также подчеркнула, что те, у кого были льготные тарифы для работодателей, продолжат получать льготы.

«Ничего в части Пенсионного законодательства в связи с объединением не меняется, поэтому все баллы, коэффициенты - все будет сохранено. На расчет пенсии это никак не повлияет. И по поводу потери информации не стоит беспокоиться: вся информация аккумулируется в Межрегиональном информационном центре, поэтому объединение двух фондов на этом никак не отразится», – заверила Елена Кривошеева.

В заключение она привела еще одно немаловажное преимущество новой структуры – это единая форма отчетности, которая будет содержать отчетность и в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования.

Фото: ЦУР СО