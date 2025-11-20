Экономист рассказал, почему отпуск лучше брать в декабре, а не в январе

128

С экономической точки зрения россиянам выгоднее присоединять отпуск к новогодним праздникам в декабре, а не в январе. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин «Газете.Ru» 20 ноября, пишет "Парламентская газета".

Он отметил, что в декабре 2025 года будет 22 рабочих дня и девять выходных. Если взять отпуск с 17 по 30 декабря, можно отдыхать почти месяц с учетом новогодних каникул, потратив лишь 14 дней отпуска. При заработной плате, например, в 80 тысяч рублей в месяц и среднем дневном заработке 2 500 рублей, отпускные работника составят 35 000 рублей, а зарплата за 12 рабочих дней первой половины месяца — около 43 600 рублей. В сумме за декабрь работник получит примерно 78 600 рублей.

Если же перенести этот же отпуск на январь — с 12 по 25 число, присоединив его к праздничным выходным, — сумма отпускных останется той же. Однако в оставшейся части января будет всего пять рабочих дней, а зарплата за них составит около 26 700 рублей. Таким образом, общая сумма выплат за январь окажется ниже — 61 700 рублей.

Исходя из этих расчетов, брать отпуск в декабре финансово выгоднее, подчеркнул Балынин.

