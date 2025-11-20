Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным полиции, стрелку всего 13 лет, поэтому привлечь его к уголовной ответственности невозможно.
Семиклассник выстрелил в глаз отцу другого школьника, с которым у него возник конфликт
Самым эффективным способом исключить или замедлить развитие болезни является отказ от курения.
Самарский врач-пульмонолог: "Курение — главный фактор риска хронической обструктивной болезни легких"
Благодаря акции дети в возрасте от трех до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание.
В Национальном центре «Россия» в Москве Дед Мороз объявил о старте акции «Елка желаний»
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.
Сызранский медико-гуманитарный колледж отмечает 95-летие
5,5 тыс. из них передали в зону специальной военной операции.
Более 33 000 автомобилей конфисковали у водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения
Молодые люди после словесного конфликта из-за девушки затолкали мужчину в багажник автомобиля и вывезли в лес.
В Жигулёвске задержаны два молодых человека, подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве
Экономист рассказал, почему отпуск лучше брать в декабре, а не в январе

20 ноября 2025 23:38
128
Отпуск в декабре финансово выгоднее.

С экономической точки зрения россиянам выгоднее присоединять отпуск к новогодним праздникам в декабре, а не в январе. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин «Газете.Ru» 20 ноября, пишет "Парламентская газета".

Он отметил, что в декабре 2025 года будет 22 рабочих дня и девять выходных. Если взять отпуск с 17 по 30 декабря, можно отдыхать почти месяц с учетом новогодних каникул, потратив лишь 14 дней отпуска. При заработной плате, например, в 80 тысяч рублей в месяц и среднем дневном заработке 2 500 рублей, отпускные работника составят 35 000 рублей, а зарплата за 12 рабочих дней первой половины месяца — около 43 600 рублей. В сумме за декабрь работник получит примерно 78 600 рублей.

Если же перенести этот же отпуск на январь — с 12 по 25 число, присоединив его к праздничным выходным, — сумма отпускных останется той же. Однако в оставшейся части января будет всего пять рабочих дней, а зарплата за них составит около 26 700 рублей. Таким образом, общая сумма выплат за январь окажется ниже — 61 700 рублей.

Исходя из этих расчетов, брать отпуск в декабре финансово выгоднее, подчеркнул Балынин. 

 

Фото:  freepik.com

