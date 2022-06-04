Экологи принимают поздравления с профессиональным праздником

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День эколога по традиции отмечается 5 июня. Это праздник для всех, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды: экологов-активистов, членов общественных объединений, целью которых является борьба за сохранение природных ресурсов, а также всех тех, чья профессиональная деятельность связана с охраной и защитой природы, кто посвящает свою жизнь борьбе за будущее региона, страны и планеты в целом.

Накануне, 3 июня 2022 года, в Струковском парке экологи встретились, чтобы вместе отметить это важный для всех защитников природы праздник, услышать слова поздравлений, подвести итоги регионального конкурса «ЭкоЛидер-2021».

Гости праздника, площадкой которого стала вся территория парка, смогли побывать на фестивальных площадках, организованных активистами экологического движения. Все желающие могли посетить концертные и спортивные площадки, принять участие в танцевальных мастер-классах, познакомиться с образцами экологической продукции на выставке-продаже «Экомаркет». Сызранская экологическая общественная молодежная организация «Зелёная планета» подготовила флэш-моб «Zа будущее!».

С особым интересом посетители знакомились с экспозицией Аллеи экологических идей «Сильные идеи для нового тысячелетия: экологические инициативы Самарской области». Здесь были представлены проекты, которые еще только предстоит воплотить в жизнь.



Ряд самарских инициатив по защите окружающей среды представлен в рамках сбора предложений для второго форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Цель форума – выбрать и реализовать идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных задач развития до 2030 года.

На Аллее презентовали предложения по организации онлайн-экскурсий, совершенствованию системы обращения с отходами, повышения уровня экологической культуры граждан, снижению негативного влияния на водную среду, производству современных технических средств, предназначенных для мониторинга загрязнений воды и воздуха.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, посетивший площадки экофестиваля, отметил, что все полезные инициативы будут реализованы и внесут значительный вклад в защиту окружающей среды.

Председатель областного Правительства поздравил собравшихся экологов с профессиональным праздником.



«Мы с вами живем в особенном регионе: Самарскую область, с одной стороны, отличает высокая концентрация промышленных производств, большая плотность населения. В то же время здесь сосредоточены огромные природные богатства, уникальные лесные, водные объекты. Перед экологами Самарской области стоит непростая задача - поддержать баланс между активной деятельностью человека и сохранением природы. И нашим специалистам это удается. По данным государственного экологического мониторинга, экологическая ситуация в Самарской области на протяжении многих лет остается стабильной», - обратился к собравшимся Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина отметил, что в последние годы вопросам защиты природы на государственном уровне уделяется огромное внимание. Приоритетом вопросы защиты окружающей среды были и остаются для Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Реализуется инициированный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным национальный проект «Экология». Его важная составляющая – федеральный проект «Оздоровление Волги» уже позволил на сотни тысяч кубометров уменьшить количество вредных выбросов в реку.

«В этом году в рамках национального проекта «Экология» решается огромное количество вопросов по строительству и реконструкции очистных сооружений. Благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» нам удалось значительно укрепить материально-техническую базу подразделений, отвечающих за сохранность и воспроизводство лесных ресурсов», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Сегодня идет большая работа, связанная с «переформатированием» системы обращения с отходами, ликвидацией объектов накопленного экологического вреда.



«Сегодня уже более 40% отходов, которые собираются на территории Самарской области, не складируются на полигоне, а проходят первичную переработку. И в ближайшее время этот показатель вырастет в полтора раза», - сообщил Виктор Кудряшов

Председатель областного Правительства выразил благодарность экологам-профессионалам, управленцам, специалистам, внедряющим экологические программы на промышленных предприятиях, и особенно - активистам и волонтерам.

«Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, новых успехов в работе на благо региона и страны! А всем жителям Самарской области – стать немного экологами. Какой мы сохраним и передадим будущим поколениям нашу природу, зависит от каждого из нас», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Виктор Кудряшов вручил награды победителям регионального конкурса «ЭкоЛидер». Конкурс проходил по 11 номинациям: «Город», «Район», «Городское и сельское поселение», «Промышленный гигант», «Предприятие», «Экологическая организация», «Общественность», «Образование», «СМИ», «Энтузиаст», «Профи». «ЭкоЛидер» охватывает широкий круг участников – от представителей общественности до органов местного самоуправления.



Это мероприятие проходит в рамках всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел».В этом году эколидерами среди территорий были признаны город Октябрьск, Кинельский район, село Хворостянка. В номинации «Промышленный гигант» почетное звание и переходящий кубок получил «ГазпромТрансгазСамара». В номинации «Общественность» диплом и звание «ЭкоЛидер» присудили газете «Волжская коммуна».

Фото: департамент информационной политики СО