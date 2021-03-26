«Эко-Грузовик» из Тольятти победил в конкурсе проектов Startup Tour в Самаре

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Победителем конкурса Startup Tour в Самаре 25 марта стал проект компании из Тольятти, разработавшей устройство для получения очищенного топлива. В финале ему составили компанию комплекс для диагностики и лечения патологии кишечника у детей и мобильная система управления стадом для фермерских хозяйств.

Полуфиналистами конкурса технологических проектов стали предприниматели из Самарской, Саратовской и Челябинской областей, Москвы, Татарстана и Алтайского края. По итогам питч-презентаций в финал вышло по одному проекту в каждом из конкурсных треков.

В треке «Индустриальные и энергетические технологии» победителем стал проект «Эко-Грузовик» тольяттинского ООО «ВЕНС». Он же победил и в финале, получив главный приз в размере 300 тысяч рублей от Инновационного фонда Самарской области, официального партнера Startup Tour в Самаре.

Евгений Болтенков, руководитель проекта «Эко-Грузовик»: «Установив в топливную систему наш комплекс магнитной сепарации и холодного крекинга "МСХК", мы получаем очищенное углеводородное топливо и снижаем выброс вредных веществ в атмосферу. Замеры дымности по количеству и составу газов подтвердили значительное уменьшение выхлопов, сопоставимое с переходом на стандарт Евро-6 без применения AdBlue, EGR и им подобных систем. Комплекс может использоваться как на подвижном транспорте, так и на стационарной технике. Экономический эффект сопоставим с переходом на биотопливные системы по экологическим показателям, расходу топлива, сохранению ресурса двигателя и топливной аппаратуры».

В треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» жюри выбрало проект «Лечебно-тренажерный комплекс для диагностики и лечения инвагинации кишечника у детей "ЛТК-АЭСДИ"» Александра Изосимова из Тольятти. Первое место в треке «Информационные технологии» занял проект «Молочная ферма» барнаульца Михаила Клушина, представившего мобильную систему управления стадом для агрохозяйств. Все финалисты получили приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village.

Участниками панельной дискуссии «Инновационные экосистемы. Формирование инфраструктуры для устойчивого развития региона» в рамках Startup Tour стали министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко, основатель YellowRockets, управляющий партнер Венчурного фонда Самарской области Сергей Богданов, Вице-президент Фонда «Сколково» Константин Паршин, советник генерального директора VEB Ventures Дмитрий Политов, директор по науке и технологиям Фонда «Сколково» Александр Фертман.