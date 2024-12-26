Единая дежурно-диспетчерская служба Самары признана лучшей в регионе

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26 декабря во время заседания Правительства Самарской области под руководством врио заместителя Председателя правительства – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности региона Андрея Белоусова подвели итоги деятельности в 2024 году гражданской обороны и территориальных подсистем, которые призваны предупреждать и ликвидировать чрезвычайные ситуации.



Лучшие организации и структурные подразделения Самарской области в этой сфере наградили благодарственными письмами от Губернатора Вячеслава Федорищева. По итогам смотр-конкурса самой эффективной Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) в губернии признана ЕДДС Самары.



«От качества работы этой службы зависит и оперативность принимаемых нами решений по устранению различных аварийных ситуаций. Поэтому необходимо постоянно совершенствовать процесс сбора и передачи информации. Все специалисты нашей службы совершенно точно это понимают. Желаю им не останавливаться на достигнутом!», - поделился Иван Носков.



Деятельность ЕДДС Самары оценивали по нескольким главным критериям: техническое оснащение пункта приема звонков, выполнение своих прямых задач и функций, мероприятий гражданской обороны, выполнение полномочий в соответствии с федеральным законодательством, нормативными и муниципальными правовыми актами.



«Наша система была образована в 2012 году. Удалось собрать отличную команду – специалистов с хорошей квалификацией, образованием. Пройдя за эти 12 лет все испытания, люди набрались опыта и зарекомендовали себя с наилучшей стороны в решении всех стоящих перед нами задач. Считаю, что все поставленные цели достигнуты!», - рассказал заместитель руководителя МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ» - начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Алексей Голодрыга.



Ежесуточно специалисты ЕДДС Самары обрабатывают около 1000 звонков – порядка 300 тысяч обращений поступают на горячую линию за год. Задачи перед структурой стоят самые разные, одна из основных – помощь сотрудникам ГУ МЧС России по Самарской области в ликвидации чрезвычайных ситуаций: перекрытие дорог, отправка экстренных служб и снабжение дополнительными бойлерами во время лесных пожаров, устранение серьезных порывов коммуникаций, паводков, техногенных катастроф и другие задачи.



Система работает круглосуточно, принимает звонки жителей города. Так, например, во время подготовки к отопительному сезону в Самаре ЕДДС регистрирует обращения о проблемах с подачей теплоносителя в многоквартирные дома и оперативно передает информацию аварийным службам.

Фото: Администрация Самары