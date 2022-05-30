Ecowiki.ru проведет вебинар об организации дармарок и книговоротов

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1 июня в 16:00 мск платформа Ecowiki.ru проведет бесплатный вебинар «Как организовать дармарку и книговорот». Опытные организаторы встреч по обмену вещами поделятся своим опытом и расскажут, как с первого раза провести идеальное мероприятие.

Участники мероприятия узнают:

почему дармарки и книговороты – это не только экологично, но и экономично;

как организовать свое мероприятие;

какие трудности при организации могут возникнуть и как их преодолеть;

как сделать мероприятие ярким и запоминающимся.

Эксперты нетворкинга:

Анастасия Носкова, руководитель своп-маркета «Давай меняться!» в Ижевске. Сфера интересов: общественная деятельность в рамках акций «ДАРмарка» и «Расхламление».

Анастасия Скосырская, командир Студенческого экологического отряда «Тайга», организатор книговоротов. Сфера интересов: создание комфортной среды для развития экоактивизма в Иркутской области.

Принять участие в вебинаре может любой желающий. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: ecowiki.ru/webinar/vebinar-kak-organizovat-darmarku-i-knigovorot.

Встреча организована командой платформы Ecowiki.ru при поддержке Движения ЭКА.

«Дармарки и книговороты – это мероприятия с бесплатным обменом вещами. Это не просто барахолки у подъезда, а праздники разумного потребления, на которых в приятной атмосфере можно пообщаться с людьми, зарядиться положительными эмоциями. Организация такого мероприятия требует определенных усилий, но они с излишком окупаются улыбками и благодарностями ее участников. Приглашаем всех посетить наш вебинар, чтобы узнать, как с первого раза идеально организовать подобное мероприятие», – говорит координатор платформы Ecowiki.ru Татьяна Здобнова.

После мероприятия зарегистрированные гости вебинара получат ссылку на запись встречи и сертификаты участников.

Платформа Ecowiki.ru – виртуальная витрина экологических знаний, инструментов и практик. Она позволяет пользователю узнать, как внести вклад в решение экологических проблем, помогает сформировать у себя полезные привычки в увлекательном формате марафонов. Платформа предлагает пошаговые инструкции, как вовлечь в экологичный образ жизни других людей и поучаствовать в системном решении экологических вызовов на уровне региона или страны.