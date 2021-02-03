Джазовая импровизация в «Жигулевской долине» 

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3 февраля в технопарке «Жигулевская долина» состоялся очередной мини-концерт в рамках культурно-музыкальной акции «Культурный код инноватики», организованной по инициативе музыкальной школы №4 им. В.М. Свердлова.

Встреча была посвящена самому противоречивому музыкальному направлению – джазу.

Джаз – вид музыкального искусства, появившийся в конце 19- начале 20 веков в результате смешения африканской музыкальной культуры чернокожих рабов и европейской. Из первой культуры данный род музыки позаимствовал импровизацию, ритмичность, неоднократное повторение главного мотива, а из второй – гармонию, звучания в миноре и мажоре.

Перед зрителями выступили учащиеся музыкальной школы Игорь Чернышев и Софья Шепилова и преподаватель Анна Калинина, показав искусство импровизации и исполнив для ценителей музыки известные джазовые композиции.

Мероприятия состоялось в рамках программы «Благотворительная экосистема». Следующий концерт состоится в среду 10 февраля, передает пресс-служба парка «Жигулевская долина».

Фото: пресс-служба парка «Жигулевская долина