Дюма снова в моде: продажи книг «Граф Монте-Кристо» выросли в три раза

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Эксперты Авито в преддверии Дня читателя проанализировали продажи книг на платформе. Оказалось, что жители Самары по-прежнему остаются поклонниками произведений Джоан Роулинг и Виктора Пелевина — они в числе лидеров, как и в 2023 году. Впервые за долгое время в топ популярных книг попали романы Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и Федора Достоевского «Преступление и наказание». Повышенный интерес — следствие выхода новых экранизаций произведений осенью 2024 года.

30 ноября в России отмечается День читателя. Интерес жителей Самары к книгам в 2024 году продолжает расти: так, их продажи в сентябре-ноябре этого года по сравнению с осенью прошлого года выросли на 11%. Причем книги «с рук» покупали на 16% чаще, а новые — на 1%. Ресейл лидирует по доле продаж — он занимает 67% всех продаж книг осенью на Авито.

Лидеры роста продаж — экранизированные романы

За год у жителей Самары сильнее всего вырос интерес к роману «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Дополнительное внимание к нему привлекла экранизация, вышедшая в 2024 году. Продажи книги на платформе в сентябре-ноябре выросли в три раза.

«Преступление и наказание» Федора Достоевского этой осенью покупали чаще на 34% относительно аналогичного периода в 2023 году. Новая волна популярности культового романа вероятно связана с выходом одноименного сериала по мотивам книги. Купить печатный экземпляр можно по цене от 300 рублей . На Авито также можно найти эксклюзивные варианты — например, издание в кожаном переплете за 22 500 рублей.

Книги Роулинг — в топе продаж

Одни из самых популярных книг на Авито среди художественной литературы — серия романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Продажи в сентябре-ноябре этого года по сравнению с осенью прошлого года выросли на 4%. Книгу из серии о знаменитом волшебнике можно купить на Авито по цене от 300 рублей, а вся коллекция будет стоить около 6 000 рублей. Также на платформе можно найти эксклюзивные варианты — например, серию в черных обложках за 85 900 рублей.

Далее следует роман Александры Яковлевой «Иные» о людях со сверхспособностями, в основе которого лежит сценарий Елены Войтович. Один комикс можно купить по цене от 200 рублей , но есть и варианты подороже — например, новая книга в твердом переплете за 650 рублей.

В число лидеров по количеству продаж также попал Виктор Пелевин, с прошлого года продажи его книг выросли на 2%. В среднем одна книга культового писателя стоит 600 рублей.