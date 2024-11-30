Я нашел ошибку
Главные новости:
Новогодние подарки сотрудникам или их детям готовят 9 из 10 компаний в Самаре
Новогодние подарки сотрудникам или их детям готовят 9 из 10 компаний в Самаре
Молодой тольяттинец хотел заработать, но отдал 1 млн рублей мошенникам
Молодой тольяттинец хотел заработать, но отдал 1 млн рублей мошенникам
Дюма снова в моде: продажи книг «Граф Монте-Кристо» выросли в три раза
Дюма снова в моде: продажи книг «Граф Монте-Кристо» выросли в три раза
Эксперт рассказал, как правильно выбрать электрическую гирлянду
Эксперт рассказал, как правильно выбрать электрическую гирлянду
Более половины россиян заявили о вере в новогоднее чудо
Более половины россиян заявили о вере в новогоднее чудо
В Госдуме предложили увеличить штрафы за грязь и антисанитарию в квартирах
В Госдуме предложили увеличить штрафы за грязь и антисанитарию в квартирах
Данный спектакль выбран из репертуара театра как один из ярких образцов иллюстрирующих классическое русское искусство, сочетающие гениальную поэзию А.Пушкина и музыку П.Чайковского.
САТОБ: участники СВО и члены их семей посмотрели оперу П.Чайковского  «Пиковая дама»
В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.
Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 107.74
-1.84
EUR 114.31
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дюма снова в моде: продажи книг «Граф Монте-Кристо» выросли в три раза

30 ноября 2024 11:20
95
Дюма снова в моде: продажи книг «Граф Монте-Кристо» выросли в три раза

Эксперты Авито в преддверии Дня читателя проанализировали продажи книг на платформе. Оказалось, что жители Самары по-прежнему остаются поклонниками  произведений Джоан Роулинг и Виктора Пелевина — они в числе лидеров, как и в 2023 году. Впервые за долгое время в топ популярных книг попали романы Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и Федора Достоевского «Преступление и наказание». Повышенный интерес — следствие выхода новых экранизаций произведений осенью 2024 года.

30 ноября в России отмечается День читателя. Интерес жителей Самары к книгам в 2024 году продолжает расти: так, их продажи в сентябре-ноябре этого года по сравнению с осенью прошлого года выросли на 11%. Причем книги «с рук» покупали на 16% чаще, а новые — на 1%. Ресейл лидирует по доле продаж — он занимает 67% всех продаж книг осенью на Авито.

Лидеры роста продаж — экранизированные романы

За год у жителей Самары сильнее всего вырос интерес к роману «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Дополнительное внимание к нему привлекла экранизация, вышедшая в 2024 году. Продажи книги на платформе в сентябре-ноябре выросли в три раза.

«Преступление и наказание» Федора Достоевского этой осенью покупали чаще на 34% относительно аналогичного периода в 2023 году. Новая волна популярности культового романа вероятно связана с выходом одноименного сериала по мотивам книги. Купить печатный экземпляр можно по цене от 300 рублей. На Авито также можно найти эксклюзивные варианты — например, издание в кожаном переплете за 22 500 рублей.

Книги Роулинг — в топе продаж

Одни из самых популярных книг на Авито среди художественной литературы — серия романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Продажи в сентябре-ноябре этого года по сравнению с осенью прошлого года выросли на 4%. Книгу из серии о знаменитом волшебнике можно купить на Авито по цене от 300 рублей, а вся коллекция будет стоить около 6 000 рублей. Также на платформе можно найти эксклюзивные варианты — например, серию в черных обложках за 85 900 рублей.

Далее следует роман Александры Яковлевой «Иные» о людях со сверхспособностями, в основе которого лежит сценарий Елены Войтович. Один комикс можно купить по цене от 200 рублей, но есть и варианты подороже — например, новая книга в твердом переплете за 650 рублей.

В число лидеров по количеству продаж также попал Виктор Пелевин, с прошлого года продажи его книг выросли на 2%. В среднем одна книга культового писателя стоит 600 рублей.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более половины россиян заявили о вере в новогоднее чудо
30 ноября 2024, 10:45
Более половины россиян заявили о вере в новогоднее чудо
В большей мере участники анкетирования считают, что самые главные везения в жизни не связаны с деньгами. Общество
99
Почти 40% россиян уже услышали в ноябре «Давай после новогодних праздников»
29 ноября 2024, 15:27
Почти 40% россиян уже услышали в ноябре «Давай после новогодних праздников»
Отношение россиян к желанию отложить дела и фразе «давай после новогодних» разделилось. Общество
427
49% самарцев мечтают о 4-дневке
29 ноября 2024, 11:01
49% самарцев мечтают о 4-дневке
Концепция 4-дневной рабочей недели уже давно привлекает внимание граждан, занятых в различных сферах деятельности. Общество
326
В центре внимания
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
30 ноября 2024  12:06
В Самаре автобус №11 временно следует в объезд
0
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
29 ноября 2024  16:49
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
1299
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
29 ноября 2024  15:52
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
426
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
29 ноября 2024  13:38
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
418
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
29 ноября 2024  13:16
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
555
Весь список