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Дворец спорта на Молодогвардейской отмечает свой первый день рождения

15 сентября 2022 16:08
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524 тысячи посетителей, свыше 100 спортивных и культурных мероприятий и присвоение имени культового поэта.

Ровно год назад, 15 сентября 2021 года, состоялось торжественное открытие Дворца спорта на Молодогвардейской. За год объект стал местом притяжения для жителей и гостей города, профессионалов и начинающих спортсменов по различным видам спорта. Проведено более 100 спортивных и культурных мероприятий, свыше 524 тысяч человек стали их участниками. 

«Новый, комфортный, красивый, современный, уютный Дворец спорта открыл свои двери для жителей Самары и Самарской области, для гостей нашего региона, потому что теперь здесь будут проходить хоккейные, баскетбольные, волейбольные баталии, здесь будет жить фигурное катание и многие другие виды спорта. Здесь могут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и, что очень важно, подрастающие поколения, детки – те, кто сегодня делает первые шаги в спорте. Здесь будет жить спорт, я уверен, 24 часа в сутки», – отмечал Глава региона Дмитрий Азаров во время церемонии торжественного открытия Дворца спорта.

Прошел год и задуманное реализовывается в жизнь! Более 15 баскетбольных и хоккейных матчей в рамках чемпионатов и Кубков страны, еще столько же всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках, керлингу, тхэквондо и боксу – спортивные события федерального и международного уровня принимал именно самарский спортивный объект. 

Но еще несколько лет назад судьба универсального спортивного комплекса была под вопросом. Здание возвели еще в конце 60-х годов прошлого века, реконструкцией занялись в 2017-м, которая не была завершена, и старое здание снесли. Переломный момент произошел в 2018 году во время визита Президента России Владимира Путина в Самарскую область. В ходе встречи тогда еще врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Главой государства удалось убедить Президента в значимости объекта для всех жителей региона и заручиться поддержкой федерального центра. Благодаря системной работе в сжатые сроки был подготовлен проект нового Дворца, структурировано финансирование объекта за счет регионального и федерального бюджета. В результате строительство Дворца спорта завершилось на год раньше запланированного срока.

Жемчужина универсального спортивного комплекса – первый в ПФО профессиональный керлинговый центр – за год стал настоящим магнитом для жителей и гостей региона. Свыше 2000 человек приняли участие в спортивных событиях и мероприятиях по пропаганде ЗОЖ, среди них – открытые занятия и тренировки по керлингу.

«Моя дочь Аня познакомилась с керлингом почти год назад, когда делала репортаж для молодежной телестудии о развитии спорта в регионе. Получилась не традиционная съемка, а полноценная тренировка для новичков. В тот же вечер Аня спросила: «Мам, а как можно записаться в секцию?».  И вот уже почти год мы занимаемся керлингом. Для нас секция стала настоящей семьей, не просто спортом. Тренер – это и наставник, и друг, появилась команда, с которой девочки выезжают на соревнования. Как приятно нам, родителям, приходить во Дворец спорта, на прекрасную тренировочную площадку, видеть, что есть перспектива, есть заинтересованность в спорте у детей и у тренеров. И главное, что условия созданы у нас в Самаре. Мы наблюдали со стороны за ходом строительства Дворца спорта, но даже и не думали, что после его открытия спорт станет частью именно нашей жизни», – делится Ольга Стрелкова, мама 13-летней воспитанницы секции керлинга в Самаре.

Проект Дворца спорта предполагал, что здесь будет не просто площадка для спортивных мероприятий, – благодаря уникальным инженерным решениям ледовая арена трансформируется в концертную площадку, которую за год посетило более 20 500 человек. 3 грандиозных ледовых шоу и 1 масштабный ледовый мюзикл собрали более 13 000 зрителей. 

Ежедневно свыше 500 детей занимаются на спортивных площадках многофункционального комплекса: фигурное катание, баскетбол, спортивная аэробика, керлинг, акробатический рок-н-ролл.

Самые яркие, масштабные и значимые мероприятия губернии также принимал современный самарский спортивный объект: митинг-концерты «Русская весна» и «День космонавтики», церемония закрытия фестиваля XXX Всероссийской студенческой весны, торжественный прием от имени Губернатора Самарской области, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также церемонию закрытия и расширенное совместное заседание комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям «Культура», «Молодежная политика», «Образование».

В июле самарскому Дворцу спорта было официально присвоено имя Владимира Высоцкого. В присутствии губернатора Дмитрия Азарова соглашение подписали директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов и сын культового поэта и актера – Никита Высоцкий. Первый большой концерт Высоцкого прошел в Куйбышеве во Дворце спорта, на том самом месте, где сегодня действует вновь возведенное здание. Губернатор отметил, что присвоение Дворцу спорта имени Владимира Высоцкого символизирует связь поколений, сохранение наследия и увековечивает память великого человека. Тогда же Никита Высоцкий презентовал ледовое шоу, посвященное 55-летию грандиозного выступления в Куйбышеве своего отца. Уникальное шоу покажут в Самаре в ноябре 2022 года.

«Мы продолжаем выполнять задачу максимального эффективного использования объекта. На 2022-2023 уже год запланированы крупные мероприятия, в том числе, 13 матчей баскетбольного клуба «Самара», которые в этом году участвуют в Единой лиге ВТБ, 16 хоккейных матчей ЦСК ВВС в рамках первенства Высшей хоккейной Лиги, VI этап Гран-при Кубка России по фигурному катанию, концерт, посвящённый выступлениям В. Высоцкого, концерты популярных российских звезд, турниры по кёрлингу среди мужских и женских команд, а также ледовые шоу и много другое. Приглашаем всех любителей спорта и культурного досуга посетить объект!», – отмечает директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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